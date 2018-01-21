ŞELALE KADAK

Dün bir avukat arkadaşımla sohbet ederken gördüm ki şu sıralar genç avukatların çoğu arabulucu olmak için üniversitelerin açtığı seminerlere koşturuyor.

Devlet 1 Ocak'tan itibaren iş hukukunda arabuluculuğu mecbur kılmıştı. Üstelik de iki kez arabulucuya gitme şartına 'parasını ben vereceğim' diyerek büyük de teşvik vermişti. Aslında arabuluculuk işleri kolaylaştırdığı ve de kısa zamanda sonuç getirdiği için Avrupa Birliği'nde çok başvurulan bir yöntem.

Türkiye'de arabuluculuk yöntemi kullanılmadığı için özellikle son bir kaç yıldır mahkemelerin dava dosyalarıyla dolup taştığı ve insan kaynağının da yetmemesi nedeniyle davaların çok uzadığı bir gerçek.

Mahkemeler yeterli gelmiyor, uzun sürüyor. Bir dava dosyası için mahkeme senede ancak iki duruşma açabildiğinden, davalar en aşağı 3 ya da 4 yılda sonuçlanabiliyor.

Kişiler de bu yüzden haklarını çok uzun sürede ayabiliyor, çünkü diyelim kişi dava açıp kazansa da süreç uzadığı için o sırada şirket de batıyorsa, alacağını hak kazansa da alamıyor. Oysa daha dava açılır açılmaz arabulucuya başvurulsa ve taraflar uzlaşsaydı, yıllarca beklemeden kişi hakkına kavuşmuş olacaktı.

Aslında birkaç yıldır arabuluculuk sınavları Türkiye'de yapılıyor ancak öğreniyorum ki şu sıralar seminerlere giderek, mart gibi açılması beklenen arabuluculuk sınavına hazırlanan avukat sayısında büyük bir artış var. Arabuluculuk seminerlerinin sayısı da çok artmış durumda.

Bununla da yetinmen avukatlar, kişisel gelişim gibi arabuluculukta sahip olunması gereken önemli özellikler konusunda özel dersler alıyor.

Görüyorum ki arabuluculuk yetkisine kavuşanlar için yeni bir meslek doğuyor.

Avukat arkadaşıma, "Avukatlıktan daha mı güzel bir meslek' diye sordum, şöyle cevap verdi: "Bir toplantı masasında işi bitiriyorsun. Yani süreç uzamıyor. O gün tarafları ya uzlaştırıyorsun ya da uzlaşmazlarsa da mahkeme sürecini başlatıyorsun.

Net bir durum yaratıyor, o nedenle çok daha rahat bir iş. Tabii ki bu bir toplantıda bitmeyebilir, belki birkaç seans olabilir ancak mahkeme yollarına göre çok daha kısa sürede sonuç almak mümkün" diyor.

Bakalım 2018 yılında kaç dava mahkemelerde sürünmeden arabulucular yoluyla sonuçlanacak.