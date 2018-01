ŞELALE KADAK

Türkiye nüfusunun yarısını oluşturan kadınların ekonomik hayatta geri planda kalmasının ülkeye hiçbir yararının olmadığı artık su götürmez bir gerçek. İşin ilginç yanı siyasete atılırken, sahip olduğu şirketini, işlerini kadınlara, eşi Ayşen Zeybekci'ye ve kızına bırakan yani kadınlara inanan, kadın dostu bir Ekonomi Bakanı var koltukta.

Geçen hafta Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin en çok ihracat yapan şirket yöneticilerinin ödüllendirildiği bir toplantıda; tek bir kadın yöneticinin olduğu, üstelik de arka sıralarda yer bulabildiği için hiç görünmediği bir fotoğraf karesi hepimizi rahatsız etmişti. Hepimizi diyorum çünkü öğreniyorum ki 4'üncü kez Ekonomi Bakanlığı koltuğuna oturan Nihat Zeybekci de bu olaydan rahatsız olmuş. Kadınların iş hayatında önünü açacak projeleri icraatta bulunan bir bakan olarak açmaya çalıştığını biliyoruz ama işte yine de bu mevcut durumu gösteren fotoğraf karelerine engel olamıyoruz.

Türkiye'nin milli gelirini zıplatacak öneme sahip kadın konusunda istenen büyük adımları ülke olarak topyekûn atamıyoruz. Şirketlere baksanıza...

TİM'in o günkü toplantısında ödül alan şirketlerden sadece birinin yöneticisinin kadın olmasına ne diyeceğiz?

Geçen hafta bir fotoğraf karesi daha yayınlamdı. Yine TİM'in, bu kez Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile 'İhracatın Yıldızları 2017' için sahneye çıkmıştı şirket yöneticileri ve saydım 60'ı aşan erkek yöneticinin yanında sadece 6 kadın yönetici vardı şirketlerden... Allah'tan bu kez kadınlar fotoğrafta ön sırada yer almıştı da görünür olmuşlardı ama yetmez. Öğrendiğime göre Bakan Zeybekci, TİM'deki ihracatçı birliklerinden bazılarının başkanlarının yeni dönemde kadın olması için destek veriyor.

Birleşmiş Milletler tarafından iki yıl önce kadına yönelik ayrımcılığa dikkat çekmek için çok güzel bir kampanya başlatıldı ve dendi ki "Erkeğin desteği olmazsa ayrımcılık da son bulamaz" ve ardından da 'He For She' yani 'Kadın İçin Erkek' sloganıyla tüm dünyada kadının ekonomide ve sosyal hayatta güçlendirilmesi hedeflendi. Türkiye'de Koç Holding gibi bazı büyük şirketler bu kampanyaya taraf da oldu ama işte yetmiyor.

Topyekûn bir hareketin başlatılması, 2018'de kadın konusunun en önemli meselemiz olması için büyük bir mücadele şart. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Kaya Sayan'ın hem Bakanlar Kurulu'nda hem de sivil toplum kuruluşları içinde bu konuyu gündeme getirdiğine, lobi yaptığına tanık oluyorum.

Dilerim hem devlet kanadında hem şirketlerde hem de sivil toplum tarafında kadın konusundaki çabalar bu yıl güçlenir ve bizler de sonuçlarını yakında görmeye başlarız.