ŞELALE KADAK

Eğitimde fırsat eşitliğinin en güzel örneğini, Türkiye'nin dört bir yanındaki yoksul ailelerden gelen 1000'e yakın çocuğun okuduğu Darüşşüfaka Eğitim Kurumları'nda gördüm.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş ile 155 yıldır aldığı bağışlarla Türkiye'nin en köklü ve en iyi eğitim kurumlarından biri haline gelen Darüşşafaka'yı konuşmak üzere buluştuk.

Çamaş, toplantı odasına doğru yürürken, "Gelin okulun içinden geçelim" dedi ve 11 yaşındaki Diyarbakırlı Eylül ile o sırada tanıştım. Çamaş, hani nerdeyse okuldaki tüm öğrencileri ve hepsinin hikayesini biliyor. Eylül'le beni tanıştırır tanıştırmaz; kocaman parlak gözleriyle gülümseyerek, "Az önce müzik grubumuz gösteri yaptı. Bizi izlediniz mi" diye sordu heyecanla. Eylül'ün dışa dönüklüğüne hayran kaldım. Kendisi de bateri çalıyormuş. Bu okulda olmanın verdiği mutluluk Eylül'ün gözlerinden okunuyordu.

Darüşşafaka, babası ya da annesi olmayan fakir aile çocuklarına ulaşmak için tüm illerde eğitim müdürlükleriyle koordineli bir şekilde çalışıyor. Mesela bu yıl 27 Mayıs tarihinde 21 ilde sınav yapılacak. Darüşşafaka çevre illerden gelecek olan öğrencilerin yol masraflarını da karşılayacak. Sınavda başarılı olan 120 öğrenciye Darüşşafaka'da okuma yolu açılacak. Dersleri kadar sosyal konularda da başarılı ve aktif bir kız öğrenci olan Eylül'e de iyi eğitimin kapısı böyle açılışmış. Talha Çamaş'tan öğreniyorum ki Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yapılan bağışlar kurumun aldığı bağışların yüzde 20'sine ulaşmış. Çamaş ve ekibi, Darüşşafaka'ya gelir elde etmek için 2014 yılında kredi kartından düzenli bağış yapan hayırseverlerin yolunu açmış. Bugün tam 4 bin 214 kişi yılda 3.5 milyon lirayı bulan düzenli bağışı yapar hale gelmiş. Darüşşafaka Cemiyeti'nin gelirlerinin bir kısmı da yaşlılar için hayata geçirdiği son derece konforlu rezidans programından geliyor. Çamaş'tan öğreniyorum ki 2007 yılında 5 milyon lira olan bağışlar bu yıl 72 milyon liraya ulaşmış. Geçen yıl yapılan ve aralarında Darüşşafaka için Tarkan konseri ise tek başına kuruma 1 milyon liralık bir yardım gelmesini sağlamış.

Hali hazırda 658 kurumdan cemiyete yapılan bağış miktarı 28 milyon lira civarında bulunuyor.

Eğitimde fırsat eşitliğini bu kadar güzel hayata geçiren ve son derece güzel bir eğitim vermenin yanı sıra anne ya da babası olmayan çocuklara gerçek bir yuva sıcaklığı vermeyi başaran Darüşşafaka Cemiyeti'nin eğitim modeli keşke Anadolu'nun dört bir yanına yayılsa.