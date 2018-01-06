ŞELALE KADAK

Beyoğlu'nun vitrini İstiklal Caddesi'nde tramvay da yeniden çalışmaya başlayınca, eski Beyoğlu özlemini yaşayan herkeste bir sevinç uyandı. Ne de olsa altyapı çalışmaları yüzünden çok uzun bir süredir Beyoğlu'nda yürümek çileye dönmüştü ve aslında tramvay da seferlerine son verince eski Beyoğlu özlemini çekenleri çok mutsuz etmişti.

Sonunda üstelik de 2018'e girmeye günler kala hem İstiklal Caddesi'ndeki altyapı çalışmaları tamamlandı, hem yeniden kaldırım taşları döşendi hem de kırmızı tramvay çalışmaya başladı.

Bu işin en büyük sıkıntısını çeken kişiyle yani Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile konuştuğumda kendisini geçen yılın ilk aylarıyla karşılaştırdığımda daha bir rahatlamış buldum.

"İhtiyaçları görüyorum.

Bazı adımları günü geldiğinde atmak gerekiyor.

Gecikince geleceği karartıyorsunuz.

İnşaat sürecini geçmek siyaseten çok riskliydi. Üstümüze geleceklerdi. Yaşadık bunları ama yapmasaydık şehre bedel ödetmiş olacaktık.

Zamanlamayı doğru yaptığımızı düşünüyorum" diyerek hem bu altyapı çalışmalarına neden karar verdiklerini hem de yaşadıklarını özetledi Demircan.

Hayatımızı karartan bombalama olaylarının hemen akabinde başlamıştı Beyoğlu'ndaki altyapı inşaatları.

Demircan da böyle dönemlerde işlerin zayıflamasını da fırsat bilerek mıntıka temizliğine ve ertelenmiş işleri yapmaya koyulmuştu. Neticede Beyoğlu'nda tam 140 kilometrelik su, elektrik, internet ve atık su altyapısı döşendi. 100 yıllık borular yenilendi.

Peki şimdi sırada ne var? Kuşkusuz bir başka eleştiri konusu da geçmişte Beyoğlu'nda var olan ancak sonra kesilen ağaçlar, yani yeşil Beyoğlu'na bir daha kavuşamama konusu vardı.

Onu daha önce Demircan ile konuştuğumda zeminin altında artık toprak değil, borular olduğunu ve ağaç dikmenin mümkün olmadığını söylemişti.

Yani yeşil Beyoğlu konusu ne yazık ki dev saksılarla çözülecek bölgede.

İstiklal Caddesi'nde cepheleri yıpranmış binalar ise dönüşüme zorlanacak.

Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuya 2018'de bir bütçe ayırdığını Demircan'dan öğreniyorum.

"Beyoğlu geçen yıla göre bu yıl daha kalabalık, yürürken bunu daha net görüyoruz. 2018'e daha güçlü girdik" diyor Demircan. Bu yıl sırasıyla Beyoğlu'nda Taksim İlkyardım açılacak. Tarlabaşı dönüşümü büyük oranda tamamlanacak ve Narmanlı Han da kapılarını açacakmış.

Demircan ayrıca otele dönüştürülen eski Maksim Gazinosu'nun açılacağını ve sahnesinin de yeniden yapıldığını, Alkazar Sineması'nın yapımının başlayacağını, Kültür Bakanlığı'nın gayretiyle Atlas Sineması'nın da bir sinema müzesine dönüştürülmesi projelerinin hayata geçeceğini yine Demircan'dan öğreniyorum.

Kültür ve sanat hayatımızın kalbinin atmasını beklediğimiz Beyoğlu'nda Karaca Tiyatrosu'nun tamiratına da başlanıyormuş. Ahmet Misbah Demircan, Tarık Zafer Tunaya Merkezi'nin de tadilatını planladıklarını söylüyor. Ez cümle, altyapı gibi en zor ve en sancılı projeleri tamamlayan Beyoğlu'nda bu yıl kültür ve sanat alanında bir hareketlenme başlıyor. Biz de dikkatle takip edeceğiz.