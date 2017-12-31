ŞELALE KADAK

Biliyorum iş dünyasında yapılan çok iyilik projesi var ve birçoğu hakikaten hiç konuşulsun istemiyor ama bu kez yazmak istedim. Çünkü bu güzel örneğin çoğalmasını istiyorum.

Orjin Grubu'nun kurucularından Zafer Yıldırım'ın bu ülkenin çocuklarına, gençlerine yaptığı çok güzel sosyal sorumluluk projeleri var ama hiçbir zaman konuşmak istemez.

Herhalde buluştuğumuzda uçaktan yeni inmiş olmasaydı, konuyu hiç açmayacaktı. Açınca ve de ben cep telefonundaki fotoğrafları görünce şurada söz etmezsem içimde kalacaktı.

"Kız çocuklarımız için ne yapabiliriz" sorusundan yola çıkan Zafer Yıldırım, aynı zamanda memleketi olan Trabzon'un Of ilçesinde şimdiye kadar gördüğüm en şık, insanın içini açan, kız öğrencilerin ailesinden ve sıcak yuvalarından ayrı geçirdiği zamanları en konforlu şekilde geçirmesini sağlayacak bir öğrenci yurdunu bu ay tamamlayıp Kredi Yurtlar Kurumu'na bağışladı. Değil İstanbul, Ankara, İzmir'de ben Anadolu'nun hiçbir yerinde bu kadar güzel bir yurt binası görmedim.

O yüzden örnek olsun istiyorum. Zafer Yıldırım, maliyetin artmasını hiç önemsemeden mimar Merve Kösematoğlu'na son derece şık odaları, oturma salonları, koridorları olan bir yurt tasarlatmış. 151 öğrenci kapasiteli Hamdiye Yıldırım Kız Öğrenci Yurdu'nun içinde bir oda engelli bir kız öğrencinin tüm ihtiyaçlarına göre özel olarak hazırlanmış. Şimdi Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne bağlı mühendislik fakültelerinde okuyan kız öğrenciler harika bir yurda kavuşuyor. Ha bu arada Yıldırım, "tören yapalım" diyen yetkililere kibarca olumsuz yanıt veriyor.

Ona annesinin adını verdiği böylesine anlamlı bir yurt yaptırtmak tüm törenlerden daha kıymetli geliyor.

2017 yılının şu son gününde size benim içimi ısıtan bu örnek hayırseverlikten söz ederek, kız çocuklarının daha çok okula gittiği, daha çok kız öğrencinin mühendislik okuduğu bir Türkiye'nin hayaliyle, barışın içinde, huzurlu ve mutlu bir 2018 yılı dileğimi de iletmek istiyorum.