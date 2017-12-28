ŞELALE KADAK

Türkiye'de gayrimenkul sektöründe bir türlü gerçek manada arz ve talep buluşmuyor. Aslında konut sahibi olmak isteyen kalabalıklar var. Satışta olan konut sayısı da azımsanmayacak kadar çok. E nasıl oluyor da arz ve talep bir türlü buluşamıyor. Hepimiz biliyoruz tabii, şu anda alıcı olmak isteyenler bir türlü satıştaki fiyatlara bütçelerini denk getiremiyor ya da şöyle diyelim, gayrimenkul sektörü orta üstü sınıfa konut üretiyor ve orada da talep istendiği oranda canlı olamıyor.

Türkiye'nin ev sahibi olmak isteyenlerle ilgili net fotoğrafını TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan ile sohbet ederken bir kez daha gördüm aslında.

Şöyle ki Turan üstüne basa basa 3.5 yıldır yatay mimari, sokaklar ve mahallelerle uyumlu, yeşile saygı gösterdiğini vurguladığı TOKİ konutlarıyla ilgili birkaç örneği arka arkaya sıraladı. Bakın şu anda Anadolu'nun dört bir yanında ev sahibi olmak için insanlar nasıl sıraya giriyor...

Aksaray'da Zafer Mahallesi'nde TOKİ 42 adet konut için satışa çıkıyor. Başvuru süresi 22 Aralık'ta sona eren bu 42 daire için gelen talep 1036'yı buluyor. Diyarbakır Kayapınar'da metrekaresi 90 ila 175 arası değişen 428 konut için gelen talep 494'ü buluyor. Son başvuru tarihi 29 Aralık. Daire fiyatları 140 bin lira ile 302 bin lira arasında, taksitler de 734 lira ile 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Yine Aksaray Zafer Mahallesi'nde 335 adet konut için 22 Aralık'a kadar başvuru toplayan TOKİ, tam 6 bin 535 talep alıyor. 3 Ocak'ta sahiplerini bulacak konutların aylık taksidi 288 lira ile 620 lira arasında değişiyor. Düşünsenize 335 konut için 6 bin 535 kişi sıraya giriyor!

Belki de bu yüzden TOKİ için 'Dünyada modeli olmayan bir yapı' deyimini kullanıyor TOKİ Başkanı Turan ve ekliyor: "Evet, bir şey patlayacak gayrimenkul sektöründe diyorlar ya. Ben size söyleyeyim. Bizde yok. TOKİ tarafında patlayacak olan tek şey var, o da talep."

Gelelim bazı şehirlerde hakikaten de mimari açıdan, yükseklik açısından her kesimden eleştiri alan TOKİ imzalı binalara... Başkan Turan geçmişi konuşmak istemiyor, kendi dönemi üzerinden yorum yapıyor ve "Hiçbir kasabada, ilde en yüksek binalar TOKİ binaları olmayacak. 3.5 yıldır yatay mimari çalışıyoruz. Konutların yüzde 84'ü 6 ve daha düşük katlardan oluşuyor" diyor.



Ayder için arama konferansı

Bu arada 2016'da 65 bin, bu yıl 61 bin sosyal konut üreten TOKİ, 2018'de de 60-65 bin konutu daha ihtiyaç sahipleriyle buluşturmayı hedefliyor. Benim en çok merak ettiğim bir konu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bile eleştirisini alan Karadeniz'deki yaylaların çirkin yapılaşmasıyla ilgili durumun ne aşamaya geldiği oluyor. Turan net konuşuyor. "Ayder'de o binalar yıkılacak. İki tane tescilli tarihi bina ve 100'e yakın da korunacak bina var" diyor. Ne güzel ki TOKİ, Ayder'de en doğru stratejiyi izlemek için 'arama konferansı' yaparak harekete geçmiş. Şimdi bu konferanstan da çıkan sonuçlarla Ayder Yaylası'nda hepimizi üzen çirkin yapılaşmayla mücadele başlayacak.