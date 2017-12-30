ŞELALE KADAK

2011 yılında dünyanın en büyük açık artırma usulü alışveriş sitesi eBay tarafından 217.5 milyon dolara satılan GittiGidiyor'un bu yılı tam yüzde 56 büyümeyle kapatıyor olması, 2017 yılının şirketler açısından nasıl geçtiğine dair önemli ipuçları içeriyor.

Bir araya geldiğim sadece teknoloji şirketleri değil, otomotivden, beyaz eşyaya kadar üretimin lokomotifi olan şirketler de Türkiye'de yılı çift haneli büyümelerle kapatıyor.

Öğreniyorum ki GittiGidiyor, Türkiye'yi en hızlı büyüyen ülkeler kategorisine sokarken, dünya devi eBay'in sadece Avrupa'daki büyümesine de yüzde 15 katkı sağlamış. eBay, 2017 yılında toplam 84 milyar dolarlık bir satış hacmine ulaşmış, bu yılın ilk yarısında ise satışları 42 milyar doları geçmişti.

Aynı zamanda TOBB E-Ticaret Meclis Başkanı da olan GittiGidiyor Genel Müdürü Oget Kantarcı, büyüme oranı ve başarılı performansının da etkisiyle, şirketin 1 Ocak 2018 yılından itibaren eBay MENA Bölgesinin (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) yönetiminden de sorumlu olacağını söylüyor. Türkiye'deki görevine ek olarak eBay MENA Bögle Direktörü konumuna getirilen Kantarcı, 2018 yılından itibaren global e-ticaret de yapmaya başlayacaklarını anlatıyor. Bu konuda şirketin önündeki önemli bir engel olan ödeme sistemleri konusundaki sorunun da çözüldüğünü öğreniyorum.

Mobil telefonların alışverişte ne kadar çok kullanıldığının bir kanıtını da GittiGidiyor'un rakamlarında görüyorum. Şirketin cirosunun yüzde 65-70'i mobilden geliyor. Bu yıl sonu itibariyle sitenin aylık ziyaret rakamı 70 milyonu buluyor. Kayıtlı üye sayısının da 20 milyon olduğu sitede her saniye bir ürün satılıyor. Türkiye'deki perakende sektörünün hemen hemen tüm oyuncularının yer aldığı sitede 100 bin aktif satıcı ve 200'den fazla da büyük markanın mağazası yer alıyor.

Peki Türkiye'deki e-ticaret pazarı ne kadar büyüdü 2017'de diye merak ediyorum. Oget Kantarcı, e-ticaretin toplamda yüzde 30 büyüdüğünü söylüyor. Kantarcı, yeni yıldaki ilk hedefini Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'a odaklanmak olarak açıklıyor. Yetki alanındaki genişleme için ise, "Tıpkı geleneksel ticarette olduğu gibi e-ticarette de artık bölgesel oyuncu olarak varlık gösterebileceğimizin işareti. Orta ve uzun vadede Türkiye'deki üreticiler için MENA Bölgesi'ne yönelik e-ihracat fırsatları doğuracak" diyor.