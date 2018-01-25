ŞELALE KADAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün Afrin Harekâtı'nın ekonomiye etkisini değerlendirirken, ekonominin asla ihmal edilmeyeceğine dikkat çekmişti.

İşte bugün kapılarını açan ve bölgenin en büyük turizm fuarı niteliğini taşıyan EMİTT'e (Doğu Akdeniz Ulurlararası Turizm ve Seyahat Fuarı) bu açıdan yaklaşmakta fayda görüyorum.

4 bin 500'ü 108 ülkeden olmak üzere toplamda 50 bin kişinin ziyaret edeceği fuarda 2018 yılında turizm sektörü açısından hangi bölgelerin öne çıkacağı da belli olacak. Yerli ve yabancı turistler en iyi şekilde kendini tanıtan ülke ve şehirler arasından seçim yaparak seyahat planlayacak.

Görünen o ki 2017'i açık ara 2016 yılından daha iyi geçiren turizm sektörü, 2018 yılında 2015 yılının güzel rakamlarına ulaşabilecek. Üstelik şu anda ülkemiz çok önemli bir fiili mücadelenin de içinde yer alıyor olmasına rağmen...

50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm geliri hedefleyen Türkiye'de bugün başlayan bu önemli fuar çerçevesinde, Türkiye'deki en büyük otel büyük zinciri konumundaki Hilton'un Ülke Müdürü Armin Zerunyan ile bir araya geldik.

Hilton, Conrad ve DoubleTree by Hilton gibi önemli 5 markasıyla Türkiye'nin dört bir yanında otelleri bulunan grup, 11 bin 360 yatak kapasitesine sahip 57 otelden 21'ini bizzat kendisi yönetiyor.

Öğreniyoruz ki şu anda Türkiye'de imzası atılmış, planlanan ve yaşım aşamasında olan grubun 27 tane daha oteli bulunuyor. Hilton, 2016 yılında Türkiye'de 10 yeni otel, 2017 yılında 7 yeni otel açmıştı. Armin Zerunyan, bu yıl ise 9 yeni otel daha açacaklarını söylüyor.

Türkiye'nin Afrin Harekatı'nın turizm sektörüne etkisinin sınırlı kaldığını da rezervasyonlardan bakarak anlatan Zerunyan, 2017 yılında İstanbul'da Suudi Arabistan ve İranlı turistler sayesinde doluluk oranının yüzde 62'lere çıktığını söylüyor. 2016 yılında doluluk oranı yüzde 49'lara kadar gerilemişti.

Bu arada yerli turistlerin turizm sektörünü 2017 yılında ayakta tuttuğunu Armin Zerunyan'dan da duyuyoruz.

Anadolu otelleri yerli turistler sayesinde yüzde 90'lara ulaşan bir doluluğu yakalamış geçen yıl. Bu yıl özellikle yerli turiste yönelik kampanyalar yaparken, bir yandan da sektör, başta Çin olmak üzere, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerden turist almaya çalışacak. Zerunyan, "EMITT Fuarı bu açıdan da bizim için önemli.

Refah seviyesi artan Çinli turistler önce Paris'i, Londra'yı keşfetti, şimdi yeni destinasyon arayışındalar.

Biz başta İstanbul olmak üzere Türkiye'yi bu bölgelerde özellikle sosyal medyayı kullanarak tanıtmaya başladık" diyor.

Turizm sektörü uzun aradan sonra ilk kez yapılan Turizm Şurası'ndan oldukça ümitli. Armin Zerunyan, "8 bakanla karşımıza çıktılar. Bu hükümetin turizm konusunda ne kadar kararlı olduğunu gösterdi.

Turizm Bakanlığı 2018 yılında 35 milyondan fazla turist ağırlamayı bekliyor. Biz de bu yıl turizm sektörünün çift haneli büyümesini bekliyoruz" diyor.