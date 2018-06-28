ŞELALE KADAK

Parlamenter sistemin son Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüzde 52.6 oranında halktan oy alarak yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olurken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kadın milletvekili sayısı da 74'ten 104'e çıktı.

En çok dikkatimi de tarihinde ilk kez TBMM'ye kadın milletvekili gönderen Bolu ve Kütahya çekti. Kadınlar seçilemeyecekleri sıralardan milletvekili adayı gösterilince tabii ki havanda su dövüldüğünü biliyoruz. Bolu için öyle olmadı. AK Parti, Arzu Aydın'ı birinci sıradan aday gösterdi ve ilk kez bir şehrin kadınlarının mecliste temsil edilmesinin de yolunu açtı. Bir güzel haber de Kütahya'dan geldi. Makine mühendisi Ceyda Çetin Erenler, AK Parti tarafından 3'üncü sırada gösterildiği Kütahya'dan meclisin yolunu tutan isim oldu ve Kütahya da böylece ilk kez bir kadın milletvekili çıkarmış oldu.

Bunlar çok güzel ama tabii ki küçük sevinçler. Ne yazık ki biz kadınlar için gidilecek yol ince ve uzun. Düşünsenize hâlâ Türkiye'nin 33 ilinden meclise giden hiç kadın milletvekili yok. Çünkü hiçbir parti kadınları seçilebilecekleri yerden göstermedi ya da hiç aday yapmadı.

Oysa her zaman dile getirdiğim gibi bu ülkenin refahı, kalkınması kadınlar üzerinden olacak. Bu artık matematiksel bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Bu ülkenin kadınları çalışıyor, üretiyor ve tüm dünyada olduğu gibi çok daha yüksek katma değer yaratmasını biliyor. Böyle bir güçten daha fazla istifade etmemek ancak diğer ülkeleri olduğu gibi Türkiye'yi de daha hızlı ve güçlü büyümekten alıkoyar.

Tabloyu hatırlatmam gerekirse, Türkiye'nin en önemli seçimini yaptığı 24 Haziran'da, meclisteki milletvekili sayısı 600'e çıkartılırken, kadın milletvekili sayısı 104'e çıktı. 2015'te yapılan seçimlerde mecliste bulunan 537 milletvekilinin 74'ü kadındı.

Oransal olarak en çok kadın milletvekilinin HDP'den TBMM'ye girerken, 53 kadını TBMM'ye taşıyan AK Parti en yüksek sayıda kadın milletvekiline sahip parti olmayı başardı. CHP'den 18, MHP'den 5, İyi Parti'den 3 ve HDP'den de 25 kadın meclise girmeye hak kazandı.

Yeter mi? Tabii ki yetmez! Kadınların toplumun her alanında olduğu gibi hayatımıza yön veren önemli kararların alındığı siyaset ortamında da eşit temsili için mücadele devam edecek. Sahip olduğu niteliklerle ve iş yapma, problem çözme gibi stratejik önemdeki konularda kadınların erkeklerden geride kalmadığını hepimiz biliyoruz ve Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda toplumsal cinsiyet eşitliğinde büyük bir adım atmasını ve kadınlarla ülkenin refahını ikiye katlamasını bekliyoruz.