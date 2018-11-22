ŞELALE KADAK

ABD'de, perakende sektörünün sadece bir günlüğüne yüzde 50'nin üzerinde indirime giderek rekor cirolara ulaştığı 'Black Friday' yani 'Kara Cuma' adı verilen alışveriş çılgınlığı, Türkiye'de de son yıllarda artan oranda markanın ve online alışveriş sitelerinin katılımıyla büyüyor. Online satışların bu tarz kampanya ve indirim fırsatlarıyla da coştuğu şu günlerde e-ticaretteki gelişmelere bakmakta fayda var.

Küresel ticaret hacmi 2017 yılında 35 trilyon doları bulurken, perakende e-ticaret de 2.5 trilyon dolara yaklaştı ve e-ticaretin toplam perakandedeki küresel payı yüzde 11'e ulaştı.

Çin tabii tüm dengeleri alt üst ediyor, halihazırda Çin'de online perakende satış yüzde 20'ye ulaşmış durumda. Rakamlara göre, 2016 yılı itibariyle sınırlar ötesi e-ticaret hacmi de 400 milyar dolara ulaştı, beklenti bu rakamın 2020 yılında 1 trilyon doları aşması yönünde.

Türkiye'ye dönecek ve 'Black Friday'den başlayacak olursam, geçen yıl açıklanan rakamlara göre; online perakende satış, 'Black Friday' gününde 550 milyon lirayı bulmuştu.

Dün sohbet ettiğim eBay Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü ve TOBB E-Ticaret Sektör Meclis Başkanı Oget Kantarcı, bu yıl rakamın 1 milyar lirayı bulmasını beklediğini söylüyor.

2017 yılında online perakende satış, toplam perakendenin yüzde 4.1'ine ulaşmıştı. Bu yıl beklenti yüzde 5'i aşması yönünde. Oget Kantarcı, seyahat, bahis gibi ödemelerden arındırılmış olarak 2017 yılında perakande e-ticaretin yüzde 31 oranında büyüyürek 23 milyar liraya ulaştığını hatırlatıyor. Kantarcı hali hazırda, eBay'in Türkiye'den 20 marka ve 5 bin ürünü dünya çapında satış için listelediğini ve uluslararası satışların başladığını da söylüyor.

Türkiye'de markalar e-ticaret yatırımında ve online ulusal ve uluslararası satışta yeteri kadar gelişme gösteremiyor ancak bu işin uzmanı online alışveriş siteleri aracılığıyla çok daha hızlı ihracat yapabiliyor. Ürün gönderme, iade, yabancı dil bilen satış danışmanları gibi tüm hizmetleri bu satışlara aracılık eden şirketlerin yaptığını öğreniyorum.

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel de perakende sektörünün hızla yurtdışında mağazalaşırken, e-ticarette atması gereken adımlarda geç kalmamaları uyarısında bulunuyor.

Öncel, İngiltere'deki gelişmelerden söz ederek, yılın ilk 6 ayında İngiltere'de kapanan mağaza sayısının 2 bin 700'e ulaştığını ve hükümetin yeni alışveriş tarzlarına uyum için 675 milyon sterlin harcama söz verdiğini hatırlatıyor.

Ez cümle, perakendede lüksten en alt kategoriye kadar tüm ürün gruplarında online satışta patlama yaşanıyor. Hal böyleyken Türk markalarının bu trendden geri kalmamak için dijital alana kayma stratejilerini güçlendirmeleri gerekiyor.