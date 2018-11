Hedef Avrupa Çin ve Amerika

Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenen MAPIC fuarına 80’in üzerinde Türk markası katılıyor. Fuarda 500 iş görüşmesi yapacak olan markalar, “Körfez tamam şimdi sıra AB, Çin ve ABD” diyor

Fransa'nın Cannes kentinde 24'üncü kez düzenlenen, perakende ve gayrimenkul sektörünü bir araya getiren MAPIC'teyiz. Türkiye temsilcisi Alkaş'ın organizasyonuyla, Türkiye'den 80'in üzerinde firma 250 kişiyle bu önemli fuarda yeni pazarlarla tanışıyor. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İHKİB' in desteklediği Turkish Brands standındaki 10 Türk markası da hem gövde gösterisi hem de dünyaca ünlü AVM yatırımcılarıyla iş görüşmesi yapıyor.



İLGİ ÇOK FAZLA

Galataport projesi de ilk kez yurtdışında sergileniyor. BMD üyelerinin bireysel olarak da fuara ilgi gösterdiği gözlerden kaçmıyor. Örneğin ilk yurtdışı mağazasını Frankfurt'ta açmaya hazırlanan BigChefs restoranlarının kurucusu Gamze Cizreli de yeni pazar arayışları için yolunu MAPIC'e düşürenler arasında...

MAPIC'te bu yıl adL, B&G store, DeFacto, D'S Damat, Gönül Kahvesi, İpekyol, Kigılı, Knitss, LC Waikiki and Network, Simit Sarayı yer alıyor.



500 İŞ GÖRÜŞMESİ

BMD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, MAPIC'e katılmanın önemine değinirken "Firmalarımız zaten sektörel fuarlara katılıyor. Ama MAPIC başka bir network fuarı. Sektör katılımcılarının sosyalleştiği, en üst düzeyde bir araya gelebildiği bir ortam" diyor.

Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer ise Türk markalarının 500'ün üzerinde önemli iş görüşmesine imza atacağını söylüyor.



EN YENİLİKÇİ AVM'LER TÜRKİYE'DE

MAPIC kapsamında Alışveriş Yatırımcıları Derneği Başkanı Hulusi Belgu de bir yemek verdi. Yemeğe katılan Uluslararası Alışveriş Merkezleri Birliği Avrupa Başkanı Peter Wilhelm, "En yenilikçi alışveriş merkezleri Türkiye'de. Merak uyandırıyoruz ve hızla gelişiyor" dedi. Belgu ise Türkiye'nin yatırımlar için cazibesini koruduğunu belirtti.



FUARA KİMLER KATILIYOR?

İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın, Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem, Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar, B&G Store kurucusu Seyidullah Nebati, Adil Işık Yönetim Kurulu Üyesi Alican Işık, Aker Genel Müdürü Ufuk Aslan, İHKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özkan Karaca, İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Dursun Topçu ve TYH Tekstil'den Mehmet Kaya fuara katılanlar arasında.



Hilal Suerdem/Kiğılı CEO'su:



İMALATÇI TÜRKİYE'DEN MARKA TÜRKİYE'YE

6 yıldır MAPIC'e geliyoruz. Önce sadece Irak, Gürcistan ve Azerbaycan'da mağazamız vardı. Yeni pazarlara açılmak için buraya gelmeye başladık. Burada güçbirliği yaptık, sinerji oldu. Made in Turkey'den Brand of Turkey'e geçiş yapıyoruz. Yani imalatçı Türkiye'den marka Türkiye'ye...



Nejdet Ayaydın/İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi:



DÜNYA BURADA BAŞKA YERE GEREK YOK

10 yıldır geliyoruz. Dünya burada... Kuveyt'e, Afrika'ya, Brezilya'ya gitmeye gerek yok. 2019'da Türkiye'de 15, yurtdışında da 10 yeni mağaza açıyoruz. Bu yıl 26 tane yeni mağaza açtık. Körfez'de mağazamız çok. Artık Avrupalı, Çinli, Amerikalı bulmak istiyoruz.



Osman Arar/Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi:



İTALYANLAR DAMAT CEKETİYLE GELİYOR

İtalyan AVM sahipleri standımıza üzerlerinde Damat ceketleriyle geldi. "Benim keşfim" diye markayı övüyorlar. Düşünün Floransa'da satın almış, Cannes'da giyiyor. Biz artık global bir oyuncu olduk. MAPIC'te bizi buluyor, mağaza açmamızı istiyorlar.



Seyidullah Nebati/B&G Store'un kurucusu:



SIRA AB'YE GELDİ

2000'de markayı kurdum. Şu anda yurtiçinde 90 mağazaya ulaştık. Suudi Arabistan'da 3, Rusya'da 5 mağaza açtık. Yunanistan'a girdik, Fas'a da bu hafta giriyoruz. İtalya'da ürünlerimizi satmaya başladık. Artık Avrupa'ya açılmak istiyoruz.