ŞELALE KADAK

Japonya'nın 150 yıllık reklam şirketi Hakuhodo bünyesindeki fon şirketi kyu Collective, 5 yıl önce 9 milyar dolarlık bir fonu, tüm dünyada gelecek gördüğü şirketleri satın almaya ayırdı. O günden sonra, dünyada satın alabileceği şirketleri taradı. Türkiye'de de nisanda, genç girişimciler Kerem Alper ve Engin Ayaz'ın 2013'te kurduğu yaratıcı platform olarak tanımlayabileceğim ATÖLYE'nin çoğunluk hisselerini aldı. Böylece dünya çapında ünlü CEO'larla çalışan, danışmanlık yapan, pek çok önemli projeye imza atan IDEO, Kepler, Sid Lee, SYPartners, Digital Kitchen, RedPeak Group gibi Kyu'nun satın aldığı şirketler arasına bir Türk firması da katıldı.

Geçtiğimiz günlerde 21'inci yüzyılın ofisi diye tanımlayabileceğim ATÖLYE'ye gidip şirketin kurucusu iki genç girişimciyle tanıştım. Parlak gençler artık bir şirkete değil, bir topluluğa dahil olmak istiyor. Sabah 9'dan akşam 5'e kadar değil, elindeki projeye göre çalışmak istiyor ve aylık maaş da almak istemiyor. Bu gerçeği gören Kerem Alper ve Engin Ayaz, komünite odaklı bir yaratıcı platformun içinde Stratejik Tasarım Stüdyosu kuruyor. Yeni nesil iş ortamında eğitim, teknoloji, finans, telekomünikasyon ve sosyal etki gibi alanlarda çetrefilli sorunlara çözüm üreten genç yetenekler çalışıyor ama hiçbiri ATÖLYE'nin kadrosunda yer almıyor. Kriterlere uyan ve tek başına ya da küçük ekiplerle çalışan gruplar ya bir masayı kiralıyor ya da sadece bir sandalyeyi. ATÖLYE önemli bir projenin içine girdiğinde bu ekipler isterse projede kendilerini ilgilendiren alanlarda çalışmaya başlıyor, bir yandan da kendi işlerini yapıyor. 150 kişiye ulaşan topluluk içinde mimar da var, mühendis, sosyolog, sanatçı ve hatta diyetisyen de...

İşte bu yapı, ağı başka ülkelere de yaymak isteyen Kyu'nun dikkatini çekiyor. Böylece yerli ve yabancı 10 melek yatırımcının sermayesiyle kurulan ATÖLYE, bu satışın ardından yatırım yapan melek yatırımcıların da yüzünü güldürüyor. Şimdi ATÖLYE'ye dünyanın kapısı açılıyor. Hali hazırda eski konteynırları kullanarak tasarladıkları son derece çarpıcı bir biyoteknoloji laboratuvarı projesi ile dünyaca ünlü Ağa Han ödülünde kısa listeye kalan Ayaz ve Alper'n ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği bir eğitim kurumu tasarımını görünce, keşke Milli Eğitim Bakanlığı, sıralarda artık oturmayı istemeyen yeni nesillerin eğitim göreceği okullar için ATÖLYE'den danışmanlık alsa diye geçirdim içimden. Düşünün en son Apple'ın dünya çapında ses getiren son ürünlerinin lansmanında Oprah Winfrey ile yaptığı tanıtımın tüm projesi Kyu şirketlerinden çıkmıştı.

Umuyorum, bizler içeride o seçimden bu seçime savrulurken, ortaya çıkan değerlerimizin farkına varmakta daha fazla gecikmeyiz. Gördüğüm dev şirketler parlak fikri gördüğü anda tereddüt etmeden satın alıyor.