ŞELALE KADAK

Çok yakın bir gelecekte çağrı merkezlerini aradığımızda karşımıza insan değil de robot çıkacağını, yapay zekanın bu sektördeki insan gücünü olumsuz yönde etkileyeceğini hepimiz tahmin edebiliyoruz. Kaldı ki sadece çağrı merkezleri değil, mesela avukatlık mesleğinin dahi dijitalleşme ve yapay zeka konusundaki ilerlemeler sayesinde robotlar tarafından yapılacağı konuşulmuyor mu? Özetle birçok meslek şekil değiştirirken, birçok meslek yok olacak ama şu an tahmin dahi edemeyeceğimiz yeni meslekler de ortaya çıkacak.

Peki bu değişime, dönüşüme sektörler hazırlık yapıyor mu? İşte bu konuda Türkiye'den güzel bir gelişmeyi öğrenmek doğrusu ufuk açıcı. Önceki gün 3 binden fazla çalışanıyla, Vodafone, Türk Telekom ve Yapı Kredi gibi kurumsal şirketlere müşteri deneyimi süreçleri tasarlayan ve uygulayan Tempo'nun CEO'su Cemal Akar ile sohbetten öğrendim ki çağrı merkezi çalışanları çok yakında yazılım testçisine, yazılımcıya, 'chatbot designer'a dönüşecek. Telefonla konuşmak asıl işleriyken, yeni bir mavi yakalı sınıf ortaya çıkacak ve kodlama ve yazılım gibi alanlarda uzman olacaklar.

Cemal Akar, Tempo Akademi'yi kurduklarını ve Urfa, Batman ve Afyon'daki çağrı merkezinde şu anda 150'nin üzerindeki çalışanın bu eğitimi alarak yeni becerileri öğrendiğini söylüyor. Çoğunluğu kadınlardan müşteri temsilcilerinin dijital okuryazarlığını üst seviyeye taşımak istediklerini ve onları bilişim dünyasının ihtiyaç duyduğu yetkinlikteki çalışanlara dönüştürme sürecini başlattıklarını anlatan Akar, eğitim sürecinin hemen fark yaratmaya başladığını da sözlerine ekliyor.

Öyle görünüyor ki bugünün çağrı merkezinde müşterilerin sorunlarına cevap veren ya da satış yapan binlerce genç, dijitalleşmeden dolayı işlerini kaybetmeyecekleri gibi kendilerine bambaşka kapılar açacak önemli bir meslek eğitiminin içinde buluyor kendilerini.

Cemal Akar sadece kendi çalışanlarının değil başka şirketlerde çalışanların da yararlanabileceği bu eğitimlerle amaçlarının sektörü de dönüştürmek olduğunu söylüyor ve kurdukları 'kişisel dönüşüm okulu' ile deneyimsel öğrenme, kolektif öğrenme, birbirinden öğrenme, kendi kendine öğrenme ve birlikte bilgi üretme kavramlarını eğitim anlayışlarının merkezine yerleştirdiklerini anlatıyor.

Öğreniyorum ki 'Veri Etiketleme&Temizleme', 'Chatbot Tasarımı ve Yazılım Testleri' konularında Şanlıurfa'daki çağrı merkezi çalışanlarından bir kısmına ilk sertifikalar verilmiş bile. Robotik Süreç Otomasyonu, Yazılım Geliştirme, Kod ve Mobil Yazılım Geliştirme konularında eğitim alacak olan çağrı merkezi çalışanları, adeta geleceğin meslekleri için yeni bir işgücü yaratıyor.

Anadolu'daki binlerce gencin dijital dönüşümünün Türkiye'ye katkısını zaman içinde göreceğiz. Özellikle imkan verildiğinde Türkiye'deki genç kuşağın neler yapabileceğini birçok projede görme fırsatı buldum. Cemal Akar, 2025 yılı için iddialı bir hedef koymuş Tempo Akademi'ye . Beş yıl için 5 bin kişiyi dönüştürüp Türkiye'nin ihtiyacı olan iş gücü alanına katılmalarını hedeflediklerini söylüyor. Dilerim geleceğin meslekleri ile ilgili böylesine sonuç odaklı eğitimler tüm şirketlere yayılır ve şirket için eğitimler çoğalır.