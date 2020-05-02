ŞELALE KADAK

Hayatımızı yeni normale göre yaşamaya başladık ve biliyoruz ki bir daha hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. kovid-19 için aşı geliştirme çabaları hızla devam ediyor, en iyimser tahminle bir yıl sonra dünyanın elinde bir aşı olabilir ama onun üretimi ve dünyadaki tüm insanlara erişimi yine bir kaç yılı alacağını söylüyor uzmanlar. İlaç tedavisinde de umut veren gelişmeler var ancak ne olursa olsun hepimiz yeni normalde sosyal mesafeye dikkat ederek, eski davranış biçimlerimizi değiştirerek yaşayacağımızı biliyoruz.

Peki durum buysa hayat nasıl normale dönecek? Bu soruyu özellikle üretim konusunda gündeme getirmek istiyorum ve görüyorum ki bir çok fabrikada üretim başından beri hiç durmadı, diğer pek çok fabrikada da üretim bir kaç hafta durdu ve o arada salgını tetikleyecek tüm davranış şekilleri gözden geçirildi ve tüm tedbirler alındıktan sonra üretim yeniden başladı. Böyle de olmak zorunda galiba.



İhracatı yüzde 30 arttı

Procter and Gamble (P&G) Türkiye, Kafkasya, ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ile yaptığımız online toplantıda öğrendim ki maske, girişlerde ateş ölçer, üretim hatlarında mesafeli durma başta olmak üzere tüm tedbirleri ilk haftadan almışlar ve fabrikalarda üretimi hiç durdurmamışlar. Çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı gibi üretim hatlarını birbirinden ayırmışlar ki bir yerde corona vakası çıksa tüm hatları etkilemesin. Sonuç olarak bugüne kadar 3 vardiya yapılan ve 750 kişinin çalıştığı P&G fabrikalarında hiç Kovid-19 vakası görülmemiş. Öyle ki P&G'nin Avrupa'da bunu yapabilen tek tesisle Türkiye tesisleri olmuş ve Avrupa'da üretim sekteye uğrayınca da P&G Türkiye'nin ihracatı yüzde 30 oranında artmış.

"Avrupa'da 9 ülkenin ihtiyacını biz karşıladık ve pozitif bir imajımız oldu dünyaya" diyerek bu süreci anlatan Turnaoğlu, sadece ilk sokağa çıkma yasağının çok ani gelişmesi nedeniyle gece vardiyasını durdurmak zorunda kaldıklarını ama ondan sonra hükümet ile de sürekli diyalog halinde olarak bu tür sorunları yaşamadıklarını söylüyor. "Diyalog kanalları hep açık oldu ve bunun da faydasını gördük' diyor Turnaoğlu ve fabrikalarda üretimin son sürat devam ettiğini vurguluyor.

Diyeceğim o ki Türkiye kademeli olarak normalleşecek ama bu yeni normal olacak. Ben kesinlikle alışveriş merkezlerinin erken açılmasından taraf değilim ki zaten perakendede konuştuğum pek çok markanın yöneticisi Bilim Kurulu olur vermeden bu işe sıcak bakmadıklarını söylüyor.

Sözünü ettiğim üretim konusu ve yeni normale göre tüm sıkı tedbirleri alınmış olarak pek çok sektörde üretim başlayacak ki örnekler gösteriyor ki bu konuda dikkatle alınmış tedbirler işe yarıyor. Üretim durursa ülke durur ve böyle bir lüksümüz de yok, hepimiz biliyoruz. Dileğim aşının bir an önce bulunup, tüm dünyaya erişiminin hızla sağlanması tabii.