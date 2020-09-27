ŞELALE KADAK

Kısa çalışma ödeneğinin, yeme içme sektöründeki tüm çalışanlarının sigortalı olduğu kurallara uygun işletmelere, pandemi döneminde ilaç gibi geldiğini bu sektörde sohbet ettiğim herkesten duydum.

Pandemi oyunun kurallarını tamamen değiştirdi ya mesela artık hiç birimiz tam emin olmadan hiç bir restorana girip yemek yemeyeceğiz. Peki hazır çalışanların maaşlarına destek alındığı, nispeten yükün hafifletilmeye çalışıldığı bu dönemde, özellikle büyük oyuncular, sektörün rol modelleri yeni döneme nasıl hazırlandı? Yapmaları gereken tüm değişiklikleri yaptılar mı?

Doğrusu İstanbul'da kimi anlı şanlı mekanlar beni şaşırtmaya devam ediyor. Paylaşımlı yemekler masaya geliyor, servis pandemi öncekiyle aynı. Sadece sosyal mesafe kurallarına uyulmuş. İşte bu örnekleri görünce, krizi fırsata çevirenler, fark yaratmasını bilenlerin ayakta kalacağını ve de bu işten karlı çıkacaklarını düşünmeden edemiyorum.

İstanbul'un artık kalıcı güzel mekanları arasına ismini yazdıran Lucca ve Cantinery markalarının yaratıcısı Cem Mirap yeme içme sektörünün önemli oyuncularından girişimci bir isim.

Geçtiğimiz günlerde bir anda sosyal medyada L'express by Lucca diye yeni bir marka'dan çokça söz edilir oldu. Öğrendim ki kapılarını kapatan ve Lucca'yı baştan sona sosyal mesafe kurallarına göre tadilattan geçiren ve mutfak için yeni yatırım yapan Cem Mirap, paket servisi lükse tanıştıran yeni bir markayı pandemiyi fırsat bilip hayata geçirmiş. Öyle görünüyor ki yeme içme sektörünün dijitalleşmesini sanırım bundan sonra daha çok konuşacağız.

Mesela dünya şu anda 'Bulut Mutfak' yani 'Cloud Kitchen'ı konşuyor. Pek çok ünlü restoran, marka, bu iş için özel yapılan mutfakları paylaşıyor. Pandemi zaten yeme içme sektöründe paket servise çok büyük bir alan yarattı. Lüks markalar da paket servise özel ürünler yapmaya ve dijital dünyaya açılmaya başladı.

İşte o nedenle Cem Mirap'ın evlere kapanılan ve de restoranların kapalı olduğu dönemi çok iyi değerlendirip hem yeni bir marka çıkarması hem de dijital dünyanın önemli isimlerinden girişimci İlker Baydar ile gastronomi meraklılarına hitap eden Fuudy isimli bir uygulamayı hayata geçirmesi, yeme içme kültürümüzdeki değişimi iyi okuduğunun net göstergesi.

Sanki restoranda yemek yermişçesine büyük bir özenle hazırlanan paketler sipariş sahiplerine Fuudy tarafından, Paket Taksi ile yapılan işbirliği sayesinde ulaştırılıyor. Cem Mirap, kendi kurye güçlerini de oluşturmak üzere harekete geçtiklerini söylüyor. Yani hızla büyüyecek yeni bir istihdam alanı daha doğuyor. Peki bu arada Lucca gibi İstanbul'un beğenilen restoranında ne oluyor? Öğreniyorum ki Covid-19 kriterlerine uygun olarak yenilenen sertifikalı havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemi şu anda bu restoranda da yer bulmuş. Doğrusu hepimiz bu kış en çok havalandırma sistemine, kapıların pencerelerin ne kadar açık kalabildiğine bakıp, öyle dışarı çıkacağız. O nedenle yeme içme sektöründe dışardan temiz hava alarak ısıtma ve soğutma yapan yeni nesil klimaların, bir restorana gitmek için ilk kriter olacağı aşikar. Dilerim ki ekonomik olarak darboğazdan geçen ve bu dönemi güçlükle atlatan yeme içme sektörü bir an önce kendini toparlar ve uygun kredi şartlarıyla yeni dönemin yatırımlarını yaparak oyuna katılır.