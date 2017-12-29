2018'in ikinci haftası, 8 Ocak'ta açıklanacak olan kasım ayı sanayi üretim verisi, 2017'nin son çeyreğini ne oranda bir GSYH büyümesi ile kapattığımız noktasında önemli bir ipucu sağlayacak. Bununla birlikte, bu hafta başında TCMB tarafından açıklanan aralık ayı reel kesim güven endeksi ve imalat sanayisi kapasite kullanım oranı verileri, 2017'nin 4. çeyrek büyüme oranı verisinin de, yine ekonomistlerin beklentilerine göre, beklenenden yüksek gelebileceğine dair işaretler veriyor. 2016'nın son çeyreğinde ortalama yüzde 78'lik bir kapasite ile çalışmış olan imalat sanayisi, 2017'nin son çeyreğini 1 puanlık bir kapasite kullanım oranı artışı, ortalama yüzde 79 ile tamamlıyorlar. Ekim 2016'dan Nisan 2017'ye, imalat sanayisinin mevcut kapasitesini kullanıp kullanamadığı sorulduğunda, firmaların yüzde 48 ile 52'si kapasitesini kullanmak adına bir sorunu, sıkıntısı olmadığını ifade ederken, bu oran temmuz-ekim arası yüzde 60'a yükselerek 10 puan iyileşmiş.

2017'nin 2'nci 6 ayında firmalar kapasitelerini daha iyi doldurabilmişler.

Mali imkânsızlıklarından dolayı üretim kapasitesini yeterince kullanamadığını ifade eden firma oranı Ekim 2016-Nisan 2017 arası yüzde 6.8'den 7.8'e yükselmiş iken, 2017'nin en önemli başarı hikâyelerinden biri olan ve Türkiye'nin önümüzdeki 5 yıl, kendisine gıptayla bakan pek çok gelişmekte olan ekonomiye örnek bir model olarak takdim edebileceği Kredi Garanti Fonu sayesinde, mali imkânsızlıktan söz eden firma oranı tekrar yüzde 6.7'ye gerilemiş. 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminin hemen sonrasındaki Ekim 2016-Ocak 2017 arası, talep yetersizliği nedeniyle üretim kapasitesini kullanamadığına işaret eden firma oranı yüzde 21-22 iken, Hükümet'in, Ekonomi Yönetimi'nin pro-aktif tedbirleri ile, canlı tutulan piyasa sayesinde, Nisan ile Ekim 2017 arası aynı oran önce yüzde 17.8'e, ardından yüzde 14.2-14.6 düzeyine kadar, müspet bir gelişme olarak, gerilemiş.

2018'in ilk 3 ayında iç piyasa ve ihracat siparişlerinin azalabileceğini düşünen firma oranında sınırlı bir artış gözleniyor. Bununla birlikte, iç piyasa siparişinin artacağını veya aynı kalacağını düşünen firma oranı yüzde 75, ihracat bazlı çalışan firma oranı yüzde 80.

Bunun çok olumlu bir yansıması var.

2018'in ilk üç ayında istihdamını artıracağını ve aynı düzeyde koruyacağını düşünen firma oranı yüzde 95. Tüm bu tablo ve kapasite kullanım oranları, Türk iş dünyasının 2018'in tüm fırsat ve risklerini üreterek, ihraç ederek ve istihdamı koruyarak yöneteceğini gösteriyor. 2018 ve 2019 enerjiden savunmaya, perakendeden bankacılığa, imalat sanayisinden tarıma, yerli ve milli yazılım ve donanıma yoğun olarak yükleneceğimiz yıllar olmalı. Bize yönelik tüm 'hainlikleri' bertaraf ederek, Avrasya'da vazgeçilmez 'oyun kurucu' gücümüzü perçinleyeceğiz.