2018 yılına ulusal ve uluslararası düzeydeki finans kurumlarının raporlarına yansıyan bir iyimserlikle başladık.

Raporların hemen hemen tümünde, dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin geniş bir bölümünün dahil olduğu 'senkronize' bir toparlanmanın devam edeceği belirtilmekte. Bu tablo, hiç şüphesiz, Türkiye Ekonomisi açısından, iki önemli döviz geliri kazandıran alan, ihracat alanı ve turizm sektörü açısından olumlu beklentiler içinde olmamızı sağlıyor.

Döviz kazandırıcı sektörlerin 2018'de de güçlü seyrini sürdürmesi, döviz kurlarının yönetimi ve daha da önemlisi, döviz kurlarının enflasyonu tetikleyen yönünün törpülenmesi adına önemli bir imkân sağlayacak.

Bu nedenle, Türkiye'nin net sermaye ve döviz girişini güçlendirecek adımları sürdürmesi, 2018 ve 2019 için elimizi güçlendirecek.

Bilhassa, kreatif sektörler aracılığı ile, İstanbul'u ve Türkiye'yi cazip bir yatırım merkezi yapmak, Türkiye'nin döviz rezervlerine de olumlu yönde yansıyacaktır.

Bilhassa, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir süredir yürüttüğü 'sürdürülebilirlik' çalışmaları, 2023, 2030, 2053 Türkiyesi için, İstanbul'u küresel rekabet ortamında, dünyanın en seçkin hizmet ve finans merkezlerinden biri haline dönüştürmek adına hayati önem taşıyor. Akıllı şehir teknolojileri ile donatılmış, metropoliten alanın bölgesel ekonomik tanımlarının en küçük detayına kadar netleştirildiği, karbon ayak izi konusunda iddialı projeleri gerçekleştirmiş, döngüsel ekonomi adına, gıda ve atık dönüşüm sistemlerine yönelik entegre mekanizmalar oluşturmuş bir İstanbul, bilhassa bilişim teknolojilerinden başlayarak, mimarlık, tasarım, medya ve reklamcılık gibi kreatif sektörlerin en vazgeçilmez küresel merkezlerinden biri olabilir. İstanbul'un en kritik önemdeki avantajlarından biri ise, nitelikli insan kıymetleri zenginliği. Küresel internet ağının en kritik önemdeki kurumlarının başında gelen İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu ICANN'in 129 ülkeyi kapsayan İstanbul ofisi, Dünya Bankası'nın kardeş kuruluşu Uluslararası Finans Kurumu IFC'nin Washington'dan sonraki dünyadaki en büyük ofisi olan İstanbul ofisi, bu konuda en net ipuçlarını vermekte.

Türkiye son 15 yılda hem bölgesel, hem de küresel çekim merkezi olma yönünde bir başarıya imza attı. Bu başarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği üzere, Türkiye'ye Avrupa'nın ortalarından Afrika'nın derinliklerine kadar dev bir coğrafyada, geleceğe dair tüm umutları besleyecek, güçlü kılacak bir mesuliyet yüklüyor.

Türkiye'nin ilham veren 'oyun kurucu' gücü ve mazlumlara, mağdurlara şefkat elini uzatma becerisi, Türkiye'yi Avrasya'nın 'yönetim merkezi' konumu ile, bilhassa kreatif sektörlerin yatırım ve kurum merkezi haline de getirecek.