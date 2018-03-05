Ekonomik, askeri, siyasi güç ve bilgi teknolojileri üzerinden yürüyen bölgesel ve küresel liderlik rekabeti, giderek sertleşeceği yeni bir 'strateji oyunu' sürecine girmiş durumda. Rusya ve Çin ikilisinin ABD'ye karşı, 'bu defa işler kolay olmayacak' anlamına gelen hamleleri ve liderler tarafından dillendirilen meydan okumalar, Avrupa Birliği ve İngiltere gibi aktörleri de pozisyonlarını gözden geçirmeye zorluyor. Türkiye, küresel ekonomi-politik düzen yeniden yapılanırken, 5000 km çapındaki 1. ve 2. kuşak komşu ülkelerin tümüne, ortak bir gelecek için birlikte olma çağrısında bulunuyor. Türkiye'nin Avrasya'daki bölgesel ticari ortaklık hamleleri, sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'i değil, Erzurum, Mersin, Hatay, Trabzon gibi illerimizi de Avrasya'nın stratejik 'kapı'larına dönüştürmekte.

Çin'in 'kuşak-yol' projesinin ulaştırma, lojistik ve ticaret alanında sağlayacağı yeni fırsatlar, Erzurum'u da "Türkiye'nin Asya-Pasifik'e açılan Kapısı" konumuna getirmekte.

Güçlü bir kadroyla, geçtiğimiz perşembe-cuma Erzurum'da gerçekleştirdiğimiz 'Erzurum'da Sabah' etkinliğinde, ilin kanaat önderleriyle ve sahada Erzurumlularla yaptığımız toplantı ve temaslar, Erzurum'un 2023, 2053 ve 2071 için yeni bir atılıma hazır olduğunu, 'helvayı yapacak' yeni bir yol haritası adına, stratejik planlamaya inanan liderleri olduğunu gösterdi. Bilhassa, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Türkiye'nin stratejik konuma sahip şehirlerinde yerel yönetim tecrübesi kazanmış ekibinin 4 yılda başardıkları, ilin önümüzdeki 25 yıl için yeni bir sıçramayı gerçekleştirecek bir heyecan ve kararlılık yakaladığını gösteriyor.

Yaşanabilirlik ve erişilebilirlik adına, iller arası rekabetçilik kriterlerinde yakaladığı performans, Erzurum'u, beşeri sermaye kalitesi, yenilikçilik ile, üretim ve ticaret becerisinde gerçekleştireceği etkili dönüşümle, Doğu Anadolu'nun incisi olarak, Avrasya'nın vazgeçilmez ticaret ve hizmet merkezi konumuna da taşıyacaktır.

Erzurum, bölgesinin Rusya, İran, Azerbaycan, Gürcistan gibi komşu ülkelerine yüksek kalitede tıp-sağlık, turizm, ulaştırma, lojistik, tarım-gıda ve bilişim teknolojileri hizmeti verebilecek kabiliyete sahip ender illerinden birisi. Bu nedenle, tarım-gıda teknolojileri, tıp-sağlık teknolojileri, bilişim teknolojileri ve lojistik teknolojilerinde oluşturulacak 'kümelenme' projelerinin yanı sıra, Ortadoğu'nun en büyük etkinlik merkezi 'Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi' ve 'Ejder 3200' konsepti altında, uluslararası standartlarda hizmet veren Palandöken ve Konaklı kayak merkezleri 10 yıl içinde birer milyar dolarlık bir gelir potansiyeline işaret ediyor.