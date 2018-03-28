Yarın Türkiye İstatistik Kurumu, 2017'nin hem 4. çeyreği, hem de bütünü için GSYH verilerini açıklayacak.

GSYH büyüme hızına yönelik şubattaki ön tahminlerimiz, 2017'nin bütünü için büyüme hızının yüzde 7.2 ile 7.9 arasında şekillenebileceğine işaret ediyordu.

Bununla birlikte, 16 Mart'ta açıklanan ve baz yılı 2015 olarak tanımlanmış yeni seri sanayi üretim verileri ışığında, 2011- 2018 dönemi yıllık bazda sanayi üretim değişim oranları incelendiğinde, yarın açıklanacak 2017 yılı GSYH büyüme hızının yüzde 8.25 ile 8.45 arası çıkma ihtimalinin güçlendiğini görüyoruz.

Oysa önceki tahminlerimizde 7.2 ile 7.6 arasında dolaşmaktaydık ve az da olsa yüzde 7.9'u, 8'i zorlayacağımızı düşünüyorduk. 2017'nin son çeyreği için ise, en kötü senaryoda yüzde 8.43, orta senaryoda 10.02, iyimser senaryoda ise yüzde 12.40 gibi hayli yüksek bir 4. çeyrek büyüme oranı görebiliriz.

Bu da, 2017'nin tümü için, GSYH büyüme hızı oranında muhafazakâr senaryoda yüzde 7.5, orta senaryoda yüzde 7.9 ve iyimser senaryoda bizi yüzde 8.25-8.45 aralığına kadar taşıyacak bir tahmine götürüyor.

Yarın, TÜİK'in resmen açıklayacağı verinin yüzde 7.9 ile 8.25 arasında çıkması, yurtiçi ve yurtdışı ekonomi çevrelerinin bir hayli üzerinde bir beklenti olacağı gerçeği ile piyasalarda havayı değiştirecek bir etkiye sebep olabilir. Sonuç olarak, Türkiye'nin G20 ülkeleri arasında, daha da önemlisi, 50'ye yakın seçkin gelişmiş ve gelişmekte olan ülke arasında 2017'yi rekor bir büyüme hızıyla kapattığı anlaşılmış olacak.

İşin ilginç yanı, TCMB'nin 100 ekonomistin görüşlerine başvurarak, onların tahminlerinden oluşturduğu geçtiğimiz aralık ayındaki beklenti anketinde 2017 büyüme tahmini ortalaması yüzde 5.7'ydi.

Türkiye Ekonomisi, ihracatta kırmaya devam ettiği rekorlarla, sanayi üretiminde de, 2018'e, bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 12'lik artışla başladı. 2017'nin ilk 3 ayında, imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ortalama yüzde 76.8 iken, 2018'in ilk çeyreğine yüzde 77.9'luk bir başlangıç yapmış durumda. Veriler, 2018'de de büyüme hızının güçlü olacağına işaret ediyor. Mal ve hizmet üretimindeki alkışlamamız gereken bu performansı sürdürülebilir kılmak adına, reel sektörün maliyetlerini azaltacak adım ve reformlara hız vermeyi sürdürelim.