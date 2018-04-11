ABD ile Çin arasında, bilhassa 15 gündür 'küresel ticaret savaşları' üzerinden giderek tırmanan söz düellosu, önümüzdeki döneme yönelik küresel emtia, hammadde fiyatları ve mal fiyatlarına yönelik beklentilerde de dalgalanmaya sebep oldu. ABD, Çin ve AB gibi küresel ticarette önceliği olan ülkeler ile Britanya ve Japonya gibi hemen ikinci halkada yer alan ülkeler arasındaki ticarete getirilecek ek vergi yükleri veya kota kısıtlamaları, önümüzdeki birkaç yıl küresel hammadde ve nihai ürün fiyatlarında yükselişe, küresel enflasyonda yeni bir tetiklenmeye sebep olabilir.

Kaldı ki, Başkan Trump'ın Ortadoğu ve Asya-Pasifik'te tırmandırdığı siyasi gerginliklerin küresel petrol ve altın fiyatlarını da tetiklediğini dikkate aldığımızda, küresel enflasyon riski bir kademe daha artmış oluyor.

İşte, tam bu noktada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Milletin Evi'nde, pazartesi günü duyurulan 135 milyar TL'lik proje bazlı yatırım teşvik sisteminden, bir başka deyişle süper teşvik sisteminden yararlanacak yatırım hamlesi, Türkiye'nin metal ve metalürji, petrokimya ürünleri,yenilenebilir enerji teknolojileri, ham petrolden elde edilecek rafine ürünler, tıbbi cihazlar ve sağlık teknolojileri, tarım teknolojileri, savunma teknolojileri, raylı sistem ve nihayet motorlu taşıtlar ve elektronik sektörlerinde dışa bağımlılığı azaltacak, orta vadede Türkiye'nin 13 milyar doların üzerinde daha az ithalat yapmasını sağlayacağı gibi, dünyaya 6 milyar doların üzerinde ihracat yapmasını sağlayarak, Türkiye'nin dış ticaret açığını 19 milyar doların üzerinde iyileştirecek bir adım.

Türkiye'nin imalat sanayisinin yüzde 70'lerin üzerinde ithal hammaddeye bağımlılığı, küresel hammadde ve nihai ürün fiyatlarındaki artışa ve döviz kurlarındaki yükselişe bağlı olarak, Türkiye'nin bilhassa imalat sanayisi ve enerji alanındaki girdi maliyetlerini yükseltiyor ve Türkiye'ye maliyet enflasyonu olarak yansıyor. Bu nedenle, bilhassa 2 yıldır Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın milli-yerli enerji imkânları ve maden imkânları konusundaki büyük hamleleri ve süper teşvik paketinden yararlanacak 135 milyar TL'lik imalat sanayisi yatırım hamlesi ile Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak ve cari açıkta kritik önemde bir iyileşmeye imkân sağlayacak adımlar.

Ayrıca, Türkiye- Rusya- İran Üçlüsü'nün bölgelerinde üstlenme gayreti içinde oldukları inisiyatiften memnun olmayanların, döviz kurları üzerinden yürüttükleri ve ileride yürütmeye teşebbüs edecekleri manipülasyonlara karşı da, Türkiye'nin elini güçlendirecek dev adımlar bunlar.

2001 ile Şubat 2018 dönemi arasında kullandırılmış 891 milyar TL'lik yatırım teşvikinin üzerine eklenen 135 milyar TL'lik bu dev adım hayata geçtikçe, Türkiye'nin küresel ticarette de eli güçlenmiş olacak.