Dünya ekonomisinde ve demografisinde önümüzdeki 50 yıl önemi önemli ölçüde artacak Avrasya'nın geleceğinde Türkiye ve Rusya'nın derinleştirilmiş işbirliğinin coğrafyanın kaderini şekillendirmek adına vazgeçilmez bir ağırlığı söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin'le birlikte oluşturduğu samimi, şeffaf ve karşılıklı güvene dayalı diyalog platformu, Türkiye ile Rusya arasında ekonomi, siyaset ve kültür alanında detaylandırılmış bir stratejik işbirliğinin geliştirilmesi yönünde tarihi bir fırsata işaret etmekte. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle, Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde 8 yıldır 'Boğaziçi Zirvesi'ni gerçekleştiren Uluslararası İşbirliği Platformu'nun düzenlediği 'Yükselen Avrasya'da Türkiye- Rusya İlişkilerinin Geleceği' Zirvesi'nde bir konuşma yapan ünlü Rus politika analisti Aleksandr Dugin, Türkiye ile Rusya'nın Avrasya'dan kaynaklanan ortak kökleri, tarihi olduğuna işaret etti.

Dugin, Türkiye ve Rusya'nın ortak tarihi kökenlerini yeniden gözden geçirmeleri halinde, geleceğe dönük işbirliğini güçlendirecek pek çok pozitif noktayı yakalayabileceğini, Avrasya'nın, Türkiye'nin ve Rusya'nın çok kültürlü toplumsal yapıları ve devlet yönetim kültürleri dikkate alındığında, iki ülkeyi birleştiren bir 'ortak vatan' özelliği taşıdığını da hatırlattı. Bu nedenle, ekonomik ve siyasi ilişkileri geliştirme sürecinde hızla ilerleyen iki ülkenin, ortak toprak mirası ve ortak tarih mirası üzerinden, maneviyatı da merkezleyen bir kültürel işbirliği sürecine de ağırlık vermesi umut edilmekte. Bu nedenle, Türkiye ile Rusya arasında enerji, teknoloji, savunma, turizm, dış ticaret, ulaştırma, elektronik haberleşme, bilişim, inşaat, finans gibi stratejik öneme sahip sektörlerdeki işbirliğinin, bir tarafta Pakistan ve Hindistan'a, diğer tarafta Çin'e, bir başka tarafta Afrika'ya uzanacak yeni projeleri, yeni fırsatları da gündeme getirebileceği göz ardı edilmemeli.

Rusya'nın dünyadan en yüksek oranda ithal ettiği makine ve mekanik cihazlar, elektrikli makineler ve ekipmanlar ve taşıt araçları. Buna rağmen, Türkiye Rusya'dan ağırlıklı enerji alıp, ağırlıklı tarım ürünleri ihracatı yapmakta. Türkiye, Rusya'nın en çok ithalat yaptığı üç sektörde de 200 ülkeye ihracat yapıyor; Rusya'ya neden yapmasın. Türkiye, enerji, savunma ve bilişim sektörlerinde de Rusya'yla işbirliğini derinleştirirse, dış ticaret hacmimizi kolaylıkla 100 milyar dolara çıkartırız.