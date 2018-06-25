Saat 21 itibarıyla, bu satırları kaleme aldığımız dakikalarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ilk kez gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, ilk turda seçilmeyi başardığını, Cumhur İttifakı'nın da çoğunluğu elde ettiğini gözlemledik.

Bunun en kritik önemdeki anlamlarından biri, 2023'ün, 2030'un, 2053'ün ve 2071'in Türkiye'si adına, 2. ve 3. nesil reformlar adına, siyasi istikrarın Türkiye Ekonomisi'ne yeni bir sıçrama fırsatı vermesi, Türkiye'yi 2.2 trilyon dolarlık bir milli gelire taşıması noktasında, Türk seçmeninin kararlılığıyla, tarihi bir fırsatı yakaladığımızdır.

Üstelik, bu siyasi başarının sadece Türkiye için değil, Türkiye'nin siyasi başarısından kendileri için yüksek beklentiler içinde olan ve umutla seçim sonuçlarını bekleyen Avrasya ülkeleri açısından, Afrika ülkeleri açısından da çok değerli bir anlamı olduğunu atlamamalıyız.

Bu seçim başarısı, Filistin için bağımsızlık ilanı ve Kudüs için mücadele gücü, Körfez Bölgesi adına, Katar'a yönelik ablukanın zayıflaması, Irak ve Suriye'nin üçe, dörde bölünmesinin engellenmesi, Afrika'nın fakir ve desteğe muhtaç ülkeleri için, Türkiye'nin şefkatli ve kapsayıcı gücü ve desteğinin devam edeceği anlamına gelmektedir.

Türkiye'nin, İstanbul'daki yeni uluslararası havalimanıyla, küresel havacılık alanında, Türk Hava Yolları'nın başarısını taçlandıracak ve katlayacak şekilde performansını daha da tırmandıracağı, Çin ve Avrasya ülkeleriyle birlikte, 'kuşakyol' projesinin başarısı adına, Türkiye'ye milyarlarca dolar katma değer kazandıracak yeni mega projelere hızla girişilecek;

Japonya, Güney Kore ve Çin iş dünyasından, Türk iş dünyasıyla yeni işbirliği çağrılarının geleceği bir seçim başarısından söz ediyoruz.

Türkiye'nin yepyeni bir girişimcilik ekosistemini, yepyeni bir bilim- teknolojiinovasyon ekosistemini oluşturacağı, başta Tesla, dünyanın yüksek teknoloji alanındaki saygın kuruluşlarının yatırım kararlarını hızlandıracağı, Türkiye'nin küresel turizm endüstrisinde iddiasını tırmandıracağı, yenilenebilir enerji teknolojilerinde araştırmalarını yoğunlaştıracağı, uzayda iddiasını daha da üst noktalara taşıyacağı iki kritik önemde 5 yıldan söz ediyoruz. 2023'e kadar pek çok yeni nesil reformu tamamlayacağımız, 2023 ile 2030 arası Türkiye'yi 1.3 trilyon dolardan 2.2 trilyona dolara taşıyacağımız yeni bir döneme adım atıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tüm yönleriyle hayat bulması adına, oylarını akıl ve gönülle kullanmış tüm Halkımıza, tüm seçmenlere şükranlarımı sunarım.