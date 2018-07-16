Türkiye Ekonomisi'nin belkemiğini oluşturan reel sektörü temsil eden, gönüllülük esasına dayalı sivil toplum kuruluşlarının iki yıldır en önemli sıkıntılarından birini, Türkiye Ekonomisi'nin makro dengelerini güçlendirmeye, perçinlemeye yönelik önerilerini ekonomi yönetimiyle aynı masa etrafında yeterince tartışamamaları, aktaramamaları oluşturmaktaydı. Bu nedenle, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ilk toplantısı sonrasında, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın, ekonomideki tüm paydaşlarla istişare halinde enflasyonla mücadele hedefine dair makul bir plan oluşturulacağını belirtmesi önem arz ediyor. TCMB Para Politikası Kurulu'nda reel sektörü temsilen deneyimli bir iş insanının yer alması, Hazine ve TCMB'nin ekonomi paydaşlarıyla daha yoğun istişarelerde bulunarak, iki kurumun ekonominin kurumsal iletişiminde ve ekonominin finansmanına yönelik önerilerde 'offline' bir anlayıştan, 'online' bir anlayışa geçmeleri, küresel ekonomideki zorlu etap açısından önemli bir gereklilik. Eximbank'ta bunun yararlarını müşahede ettik.

Ekonominin iç dengeleri adına, arz-talep, yatırım-tasarruf, kamu dengesini; dış denge adına ise cari işlemler dengesine yönelik kapsayıcı bir ekonomik programı oluşturmak, Orta Vadeli Program'da büyüme, enflasyon, istihdam, kamu dengesi ve dış ticaret ile cari işlemler dengesine yönelik hedefleri fiyat istikrarı ve finansal istikrarı kalıcı kılacak, 'sürdürülebilir' büyüme ortamını sağlayacak şekilde birbiriyle ilişkilendirmek, Bakan Albayrak'ın liderlik edeceği ekonomi yönetiminin öncelikleri arasında yer almakta. Albayrak ve Ekibinin bu süreci reel sektörle, finans kesimiyle daha yoğun istişare kanalları oluşturarak yönetecek olması, makro ekonominin yönetiminde 'iletişim kanallarının' çok daha güçlü kılınacak olması, yeni dönemde dinamik, 'online' bir anlayışın sağlayacağı pozitif katkıyı anlamlaştırıyor. Bu noktada, salt para politikası değil, esasen maliye politikasında köklü bir anlayış değişikliğinin, maliye politikası araçlarının hem fiyat istikrarına, hem de finansal istikrara daha güçlü katkıda bulunacak şekilde yeniden kurgulanmasının sağlayacağı hareket kabiliyetini de birlikte gözlemleyeceğiz.

Bu sürecin hemen başlangıcında, G20 ülkelerinin hazine ve maliye bakanları, merkez bankası başkanları ile Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası temsilcilerinin 21-22 Temmuz'da Buenos Aires'te bir araya geleceği toplantıya katılacak olan Bakan Albayrak, küresel ekonomi ve finans sistemine yönelik pek çok konuyu istişare ederek, yeni Orta Vadeli Program'ın şekillenmesine katkı sağlayacak küresel gelişmeleri de gözlemleyecek. Hemen ardından, 25-27 Temmuz'da Başkan Erdoğan'la birlikte BRICS ülkeleri 10. zirvesine katılacak olan Bakan Albayrak, dünya ekonomisine şekil veren ülkelerdeki mevkidaşlarıyla, Türkiye'nin küresel algısı adına kritik önemde temaslarda bulunacak. Ekonomi çevreleri yeni 'online' dönemin pozitif etkisini kısa sürede hissedecek.