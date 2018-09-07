13 Ağustos'ta Hazine ve Maliye Bakanımız Albayrak'ın açıkladığı 3+1 fazdan oluşan 'yeni ekonomik yaklaşım'ın ilk fazını 'dengeleme' süreci oluşturmakta.

'Dengeleme' döneminde odaklanılan 4 temel başlığın ilkini 'Türk Lirası'nın Değerinde Dengeleme'; ikinci başlığı 'Fiyatlar Genel Seviyesinde Dengeleme'; üçüncü başlığı 'Cari İşlemlerde Dengeleme', yani döviz gelirleri ile döviz harcamaları arasında dengeleme; dördüncü ve son başlığı ise 'Kamu Maliyesinde Dengeleme', yani kamu gelirleri ile kamu harcamaları arasında dengeleme oluşturmakta.

Söz konusu 'dengeleme' fazına yönelik bu 4 temel başlıkla ilgili tedbirler hızla hayata geçiriliyor ve bu 4 temel başlığa yönelik adımlar birlikte atılıyor.

TL mevduatın vergi stopajını azaltan, döviz mevduatının vergi stopajını artıran adım 'TL'nin Değerinde Dengeleme' adına, döviz kurlarıyla hiç ilgisi olmayan mal ve hizmetlerde fahiş fiyat artışlarının 'ticari aldatmaca' kapsamına alınması 'Fiyatlar Genel Seviyesinde Dengeleme'ye yönelik birer örnek adım olarak ifade edilebilir. Keza, Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu ile alakalı 32 sayılı kararda yapılan değişiklikle, Türk ihracatçısının bir anlamda yerli hammadde kullanarak üretim yapmaya özendirilmesini de gözetmeyi hedefleyen düzenleme de 'Cari İşlemlerde Dengeleme', kamudaki tüm makam araçları ve tüm taşıt araçlarının envanterinin çıkarılması, lüks araçların elden çıkarılması ve kamudaki araç parkının Türkiye'de üretilen modellerle donatılması da 'Kamu Maliyesinde Dengeleme' adına atılan adımlara örnek olarak gösterilebilir.

Bu durumda, TCMB'nin 13 Eylül'deki toplantısından çıkacak para politikasının sıkılaştırılmasına yönelik yeni adımlar gibi, söz konusu 4 temel başlıkta dengelemeyi sağlayacak adımlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın orkestrasyonunda atılmaya devam edilecek.

2019 yılı sonuna kadar devam edecek 'dengeleme' adımlarına yönelik süreçte, önemli başlıklardan birisini de, 'dengeleme' için önemli bir gereklilik olan 'yumuşak iniş'in parametreleri oluşturulacak.

Türkiye, 'dengeleme' dönemini ne düzeyde bir büyüme hedefiyle, kamu gelirleri ve kamu harcamalarına yönelik ne düzeyde büyüklüklerle, ne düzeyde bir istihdam hedefiyle yürütecek; kısa zamanda öğreneceğiz.

Dört dengeleme alanında atılacak adımlara bağlı olarak enflasyon, cari açık ve bütçe açığının hangi düzeylere indirilmesi öngörülüyor; kısa süre içinde ana detayları paylaşılacak 2019 bütçe hedefleri ve yeniden isimlendirilmiş, içeriği ve kapsamı yeniden formatlanmış olan Orta Vadeli Program'ın detaylarıyla tüm bu veri setine ulaşmış olacağız. Bu noktada, Bakan Albayrak'ın liderliğinde, Ekonomi Yönetimi'nin 'dengeleme' fazını yürütürken atacağı adıma katkıda bulunmak adına, Türk iş dünyasının sivil toplum kuruluşlarına da önemli görevler düşüyor. Zihinsel üretimimizi ve önerilerimizi hızlandıralım.