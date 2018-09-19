İlki 1953'te Kuveyt Yatırım Otoritesi olarak kurulmuş olan ülke varlık fonları, 1971 Abu Dabi, 1974 Singapur Temasek ve 1990'daki Norveç Kamu Emeklilik Fonu sonrasında, günümüze kadar 50'nin üzerinde bir sayıya ulaşarak, 6-7 trilyon dolarlık bir varlığı yönetir hale geldiler.

Uzun yıllar ekonomi gazeteciliği yapmış olan Necati Doğru'nun, sadece Türkiye Varlık Fonu (TVF) internet sitesine bile baksa cevaplarını kolayca bulacağı pazartesi yazısındaki ifadelerin, yakıştırmaların anlamsızlığını vurgulamak açısından, Singapur Temasek TVF'nin kurulması sürecine birebir örnek gösterilecek bir ülke varlık fonudur. Bünyesinde Singapur Hava Yolları, Singtel Telekom, Mediacorp, IHS, Centurylink, hatta az da olsa Alibaba.com hisseleri bile olan Temasek'in sadece kurulma süreci dahi 3 yıl sürmüş; kurulduktan ancak 20 yıl sonra TVF'nin bugünkü varlık değerine ulaşmış. Şu anda, varlık değeri, 308 milyar dolar.

Birilerinin ısrarla anlamadıkları, anlamazlıktan geldikleri süreci ifade etmek açısından, Türkiye'nin ilgili kamu varlıklarının Türk halkının sahibi olduğu TVF'ye devri, söz konusu varlıkların değerlerinin tespiti, Çay İşletmeleri (Çaykur) Genel Müdürlüğü ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün anonim şirketleşme süreçleri, tüm varlıkların TVF konsolide bilançosunda bir araya getirilmesi, ilk açılış bilançosunun hazırlanması, ilk faaliyet raporu olarak sıraladığımızda, ekonomi ve işletme alanında eğitim gören bir 3. veya 4. sınıf öğrencisi dahi, bu sürecin en az 1.5-2 sene alacağını bilir, takdir eder. Buna, tüm bu süreç tamamlandıktan sonra hazırlanacak stratejik yatırım planını dahil edin; kurumsal yönetim ilkeleri gözetilerek, özenle yürütülen bu süreç doğası gereği uzundur.

Bu noktada, ilk kurucu yönetim kurulu bu meşakkatli kuruluş sürecini tamamlamış olmanın ve yeni yönetim kuruluna faaliyete başlayabilecek bir varlık fonu devretmenin huzurunu yaşamaktadır.

Türk Sermaye Piyasası'nın derinleşmesini sağlayacak yeni yatırım araçlarını kazandırmak, Türkiye'nin yüksek teknoloji alanındaki yatırımlarına destek olmak, dünyadaki diğer önde gelen varlık fonlarıyla proje yürütmek, girişim sermayesi modeli oluşturmak, kamu varlıklarının değerini korumak ve geliştirmek başta olmak üzere, TVF artık küresel ölçekte 'sahaya çıkma'ya;

Türkiye için 'koşma'ya, yeni Yönetim Kurulu da pek çok değerli proje için koşturmaya hazır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu süreçte, TVF bünyesindeki kamu varlıklarıyla ilgili değil talimat veya talepleri, en ufak bir imaları dahi olmamıştır.

Varlıklarını Sayın Cumhurbaşkanımızın her icraatına karşı çıkmaya, mesnetsiz ithamlara bağlamış olan, varlıklarını kendi eğrilerini topluma doğru(!) olarak sunmaya çalışanların ne bugün, ne de yarın bu millet nezdinde saygınlıkları olacaktır.

Kamu adına görev anlayışımız ise 'asla maaşı önceliklendirmemeye' dayandığından, görevde bulunduğumuz 20 ay hiçbir maaş, ücret veya hakkı huzur almadık. Bu nedenle, yeni yönetim kurulunun benzer kararı da toplumda takdir görmüş, aynı yönde davranış sergilemiş bizleri de memnun etmiştir. Ezcümle, bugüne kadar TVF bünyesindeki varlıklara yönelik herhangi bir tasarrufta bulunulduğuna dair hiçbir iddia ve şüpheye zerre inanmayın.