2100 yılında, dünya nüfusu 11.3 milyara ulaşıp, 4.9 milyar insan Asya'da, 4.4 milyar insan ise Afrika'da yaşamını sürdürürken, Türkiye'nin ağırlık merkezinde olduğu Avrasya koridoru, dünya tarihinin en görkemli, en iddialı karayolu, demiryolu, enerji hatlarını barındıran en stratejik coğrafya olacak. Türkiye, bu iki dev kıta arasında gerçekleşmesi beklenen 40 trilyon dolarlık mal ticaretinin ve 10 trilyon dolar hizmet ticaretinin en kritik önemdeki kavşak noktası olacak. 2040'tan itibaren 'petrol çağı'nın fiilen kapanmaya başlayacağını dikkate aldığımızda, 2040- 2100 arası küresel enerji ihtiyacının ağırlıklı olarak doğal gaz ve yenilenebilir enerji imkânlarıyla karşılanacağı bir dönemi temsil ediyor olacak.

Bu nedenle, Rusya, Azerbaycan, Katar, Türkmenistan gibi doğalgaz oyuncuları öne çıkarken, Körfez'deki pek çok petrol üreticisi Arap ülkesi 'küresel enerji oyunu'ndan dışlanacaklar.

Türkiye ile Rusya arasında birçok başlıkta derinleşen stratejik işbirliği süreci, iki ülkeyi küresel enerji oyununda da bölgesel ve küresel hamleler açısından birlikte hareket etmeye motive ediyor. Bu noktada, Avrupa'nın enerji talebinin karşılanmasında Rusya'nın elini güçlendirecek olan 'Türk Akımı'; aynı zamanda Rusya'ya Türkiye sayesinde 'Ukrayna' koridorunu by-pass etme imkânı da sağlayacak.

Rusya ile Ukrayna arasında son 10 yıla damgasını vuran gerginlik, Ukrayna'nın kendi topraklarından geçen boru hattından başka ülkelerin hakkı olan doğalgaza el koymasının yanı sıra, boru hattının bakımsız kalması gibi hayli tehlikeli bir meseleyi de öne çıkardı.

Bu nedenle, iki ayrı boru hattından oluşan 'Türk Akımı' Türkiye'ye küresel enerji koridorları savaşında 'Türk' damgasını vurma imkânı da veriyor; aynı zamanda Avrupa'nın enerji arz güvenliği açısından Türkiye'nin 'vazgeçilmezliği'ni de perçinliyor. Rusya, Azerbaycan, İran ve Hindistan arasında yürütülen 'Kuzey- Güney Ulaştırma Koridoru' görüşmeleri dahil olmak üzere, Doğu'dan Batı'ya ve Güney'e tarihi bir 'koridorlar savaşı' hız kazanırken, bu koridorlara 'Türk' damgasını vurmayı sürdüreceğiz.