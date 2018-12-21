Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, büyük bir kararlılık, çok katmanlı ve çok yönlü bir vizyonla yürüttüğü 'Medeniyet Diplomasisi', Avrasya'yı önümüzdeki 50 yılın bir numaralı 'üretim ve ticaret' koridoruna dönüştürmek üzere, başta Rusya ve İran, bölgedeki tüm önde gelen aktörleri heyecanlandıran, daha fazla işbirliği için çaba sarf etmeye odaklandıkları bir sürece kilitlemiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük bir samimiyetle, tüm bölge ülkelerini 'kazankazan' modeli üzerinden birlikteliğe davet ettiği bu süreç, başarıya ulaşması adına, Rusya ve İran'ın geçmişten kalan 'bagajları', geçmişten kalan 'refleksleri' bir kenara bırakarak, Türkiye ile daha köklü, daha derinlikli bir işbirliği seti oluşturmalarını gerektiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ortaya koyduğu samimiyetin en temel göstergesi olarak, ABD'nin yaptırım kararının Türkiye ve İran'ı, 'refaha kavuşmuş, kalkınmış' bir Avrasya hedefine ulaşmaktan alıkoymasını engellemek mecburiyetinde olduklarını hatırlatarak, ABD'nin tek taraflı ve uluslararası diplomasiye aykırı yaptırımlarına Türkiye'nin nasıl karşı çıktığını, söz konusu yaptırımların İran halkını cezalandırmak anlamına geldiğini her platformda açıkça ifade ettiklerinin altını çiziyor. Erdoğan'ın çağrısı net: "İnsanlık barışa muhtaç, savaşa değil."

Hiçbir ülke ve gücün Türkiye'nin İran ile ticari ilişkilerimizi sonlandıracağını düşünmemesi gerektiğini tekrarlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın da artık alışılagelmiş korumacı refleksleri geride bırakması gerektiğini; ticaretin mantığına uygun şekilde sürecin yürütülmesi gerektiğini vurguluyor. .Ancak, bu şekilde ikili ticaretimizde hedeflediğimiz seviyeleri yakalayabiliriz. Türkiye'nin ve İran'ın birlikte hızlandıracakları adımlar, 'Avrasya'nın geleceği' ve 'Ekonomi ve Ticaret Diplomasisi' adına tarihi bir süreci de tetikleyecek.