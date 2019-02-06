Küresel ekonomi-politik sistemin sebep olduğu gerginlik ve belirsizlik başlıkları dikkate alındığında, önde gelen gelişmekte olan ülkelerin uluslararası finans sisteminden kaynağa ulaşmalarının göreceli olarak zorlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Bu da, ülkelerin büyüme, istihdam gibi 'makro ekonomik öncelik'lerini, hedeflerini olumsuz yönde etkileme riski taşıyor. Türkiye, küresel sistemin sebep olduğu bu zorlu etabı, 'Yeni Ekonomi Programı' doğrultusunda 2018-2020 dönemi açısından 'dengeleme- disiplin' dönemiyle aşmak üzere bir strateji yürütüyor. Bu stratejinin önemli sac ayaklarından birisi ise, 'net ihracat'ın büyüme katkısını güçlü kılmak.

İhracatçımız, 2018'in 10 ayında rekorlar kırarak, 'net ihracat'ın büyümeye güçlü bir katkı sağlamasında önemli bir başarıya imza attılar. Veriler, 2019'un ocak ayı itibarıyla, tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatıyla, ihracatçımızın yeni yıla da aynı kararlılıkla başladığını gösteriyor. 2019'da, Çin, Hindistan gibi dev pazarların yanı sıra, Rusya gibi yüksek dış ticaret açığı verdiğimiz pazarlara yönelik, Japonya ve Meksika gibi uzak pazarlara yönelik 'çok boyutlu', 'çok yönlü' ihracat hamlelerini yürütecek bir yaklaşımı Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın öncülüğünde oluşturmuş durumdayız. Söz konusu 'çok boyutlu' hareket tarzının, ihracatçımızı 219 ülkeye ihracat gerçekleştirir; 126'sında ihracatı arttırır;

104'ünde ise artışı çift haneli noktaya getirmiş olması, Türkiye'nin 'ticaret diplomasisi'nin 'saha neferleri'nin açık ve net başarısıdır.

İsmail Gülle'nin başkanlığında, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük Modeli (RCA) üzerinden yürüttüğü araştırma, dünya ekonomisinde en fazla ticareti yapılan 200 ürün arasında, Türkiye'nin 47 üründe avantajlı olduğunu göstermişti.

Şubat ayında TİM'in yayınlanacağı ve küresel ticaretin yüzde 84'ünü oluşturan 1000 ürün üzerinden yapılan RCA analizi ise, Türkiye'nin dünya ekonomisinde 285 üründeki avantajlarını öne çıkaracak.

Böylece, söz konusu avantajlı ürünlerimizde daha hangi ülke pazarlarına yüklenmemiz konusunda önemli ipuçları ihracatçılarımızla paylaşılmış olacak.

KGF destekli ihracat kredilerinden, yeni finansman mekanizmalarına, bu dönemde ihracatımıza verilecek her destek, KDV iadeleri olmak üzere, ekonomimizin büyümesine ihracat rekorları olarak geri dönecek. TİM ve ihracatçımızın bu 'çok yönlü' hamlelerini dikkatle takip edelim.