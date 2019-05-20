Milli Mücadele ve Cumhuriyetimizin kuruluşun ilk adımlarının atılmasının 100. Yılı'nda, Cumartesi Giresun ve Ordu'da, dün de Samsun'daydık. Bir Milleti destansı bir kurtuluş mücadelesi adına 'bir ve beraber' kılan sürecin ilk adımlarının 100. yılında, tarifi zor duyguları ve düşünceleri paylaşmak üzere, Samsun'da olmanın değeri paha biçilmez. Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'in Kurucu Meclisi, Türkiye için Milli Kalkınma Hamlesi'nin yapı taşlarını oluştururken, ihracatı da bu temel yapı taşlarından birisi olarak ilan ettiler. 23 Nisan 1920'den sadece 17 gün sonra, 10 Mayıs 1920'de Meclisimiz şu kararı almıştı: "İhracatın kayıtsız şartsız serbest olması ve Bakanlar Kurulu'ndan başka hiçbir makamın bu serbestiyi bozmaya,sınırlamaya ve kaldırmaya yetkili olamayacağı kararlaştırılmıştır."

Türkiye bu vizyonla, 95 yıldır 'Milli Kalkınma' hamlesini azimle sürdürmekte. 1950'lerde Demokrat Parti, Celal Bayar ve Adnan Menderes, 1980'lerde 'dışa açık büyüme modeli'ne geçişin ilk ve en etkili adımlarını atan Turgut Özal, ihracatı Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme, sürdürülebilir istihdam hedeflerinin vazgeçilmez bir parçası yapmaları gerektiğinin farkındaydılar. Ne yazık ki, 1960'lar ve 70'leri ve de 90'ları iç ekonomik ve siyasi çalkantılar ve krizlerle heba ettik. Bu nedenle, 100 yıl önce, Cumhuriyetimizin kuruluş adımları atılırken, Atatürk'ün100 yıl önce liderlik ettiği 'ihracat' perspektifinin, 'ihracat' odaklı vizyonun hakkını ise, ancak son 17 yılda verebildik.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enerjisi tükenmeyen kararlılığıyla, 2000'li yıllarda 30 milyar doları ancak geçebilmiş ihracat hacmini, 2019'da 190 milyar dolara taşıyacak adımları azimle atmayı sürdürüyor. Türkiye'nin Ticaret diplomasisinin saha neferleri olan 90 bin mal ve hizmet ihracatçımız, ihracatımızın milli gelire oranını yüzde 25'e taşıdılar. Dünya ortalamasının yüzde 30, Çin ve Hindistan'ın oranlarının yüzde 20'nin altında olduğu hatırlandığında, 100 yıl önce ilk temelleri atılan 'yeniden diriliş'in, hepimiz için övünç kaynağı bir küresel atılıma dönüşmesinin haklı gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizi 2023'e, 100. yaşına da aynı azim ve kararlılıkla taşıyacağız.