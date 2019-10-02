2020-2022 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı (YEP), verimliliği önceliklerinden, üretime ve bilhassa KOBİ'lere odaklı bir program olmasının ötesinde, yeni bir ekonomik modele geçiş işaretini vermesi açısından ekonomi çevrelerinde yeni bir motivasyona sebep oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın son 1 yıldır konuşmalarında belirttiği üzere, artık reel sektörün, Türk firmalarının küresel rekabetteki konumunu güçlendirecek bir 'maliyet yönetimi'nin öne çıkarıldığı; tam kapasite ile çalışan ve sermaye piyasasıyla güçlendirilmiş bir finans sisteminin de reel sektörün finansmanında aktif rol oynadığı yeni bir anlayışı ve modeli konuşuyoruz.

Bir yıl önce, ilk YEP açıklandığında, 'dengeleme-disiplin' döneminin 2020 yılı sonuna kadar süreceği öngörüsü öne çıkmıştı.

Buna karşılık, Türkiye ekonomisinin bağışıklık sisteminin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladığı bir yılı, Bakan Albayrak'ın koordinasyonunda etkili tedbirlerin hayata geçirildiği bir yılı geride bıraktık. Ve, bir yıl içerisinde Türkiye ekonomisinin 'makro dengeler' açısından bu derece hızlı bir toparlanma ortaya koymuş olması, ekonomideki 'normalleşme' süreci tüm uluslararası kuruluşları şaşırtmış durumda.

Küresel yatırımcılar ise, son bir yıldır kimi uluslararası ekonomi çevrelerince pompalanan 'karanlık' Türkiye senaryolarını bir kenara bırakarak, Türkiye pozisyonlarını yeniden hızlandırırken, yeni YEP'in içerdiği mesajları da hızla özümsüyorlar.

Bu noktada, Bakan Albayrak'ın ifade ettiği gibi, sürdürülebilir büyüme ve sürdürülebilir istihdam için, enflasyonu kabul edilebilir sınırlara, yüzde 5'in altına indirmenin en temel öncelik olma özelliğini sürdürmesi kritik önemde. Bu temel hedefte, TCMB'nin enflasyonla mücadelede yalnız bırakılmaması ve para-maliye politikası eşgüdümü; enflasyondaki yapışkanlıkla etkin mücadele, döviz kuru dalgalanmalarının enflasyona geçişkenliğini azaltacak tedbirler dikkatle takip edilecek.

Bilhassa, pazartesi günkü yazıda belirttiğim gibi, mal ve hizmet piyasalarında dağıtım, tedarik ve fiyatlandırma sistemindeki gereksiz aracılıkları, anlamsız 'gizli maliyetleri', enflasyonla mücadele adına bertaraf edecek tedbirlerin hızla atılacağı yönünde Bakan Albayrak'ın mesajları, mikro bazda piyasalara çeki düzen getirecek.

Geçen yıl olduğu gibi, 2020- 2022 YEP'de de makro ekonomik hedefler arasındaki uyum dikkat çekti. Enflasyonla mücadelede devreye girecek etkili tedbirler, 'yapışkanlığın' bertaraf edilmesiyle birlikte, Türkiye ekonomisinde büyüme hızlansa da, 2019'u yüzde 12 düzeyinde tamamlaması beklenen yıllıklandırılmış manşet enflasyonu, 2020'de yüzde 9'un altına taşıyabilir.

YEP'in detaylarını önümüzdeki günlerde konuşmayı sürdüreceğiz.