Uluslararası kuruluşların 2020 yılına yönelik beklenti raporları ardı ardına yayınlanırken, satır aralarında öne çıkan en önemli gündem başlıklarından birisini 'küresel adaletsizlik' konusu oluşturmakta. Küresel ölçekte, servetin, beslenme imkânlarının, suyun dağılımı ve kullanımı; doğal kaynaklara eşit ölçüde ulaşma noktasında, artan bir 'dengesizlik' ve 'adaletsizlik' öne çıkıyor. Söz konusu 'eşitsizlik' ve 'adaletsizlik'e sağlık hizmetlerini, iklim değişikliği sorununun dünyanın ekolojik dengesine olumsuz etkilerine duyarsızlığı da ekleyebiliriz.

Tüm bu tablo, bir günde 11 milyon fidan dikerek, yeni bir rekora imza atan, bölgesindeki ülkeleri, Irak ve Suriye'yi üniter bir devlet olarak tutmak adına, bölgemizdeki mezalim ve insanlık dışı operasyonlardan kaçanlara kucak açan, sağlık hizmetlerinin kalitesiyle dünyanın her yerinden sağlık arayışındaki insanlara hizmet sunan, dünyanın en önde gelen donör ülkelerinden birisi olarak öne çıkan Türkiye'nin, 'küresel adaletsizlik'e karşı en hassas mücadeleyi veren ülke olduğu gerçeği doğal olarak öne çıkarıyor. Üstelik, tüm bu beceriyi, Avrasya'da ve küresel ölçekte pek çok gelişmekte olan ülkeye ilham vermemizden hiç memnun olmayan küresel yapıların ve onların kontrolündeki kimi başkentlerin sistematik saldırılarını da bertaraf ederek, ortaya koyuyoruz.

2020, tüm bu 'adaletsizlik' ve 'eşitsizlik'lerin ortasında, dünya ekonomisinde ticaret savaşlarını, kur savaşlarını, kartelleşmeleri, dev şirketlerin küçükleri yutmaya çalıştığı törestleşmeleri, Brexit'i ve Avrupa Birliği'nin geleceğini, NATO'nun geleceğini, dünya çapında siber güvenlik saldırılarını, küresel ölçekte tüketicilerin keyifsizliğini, reel sektördeki kârlılık sorununu ve dünya genelinde bankacılık sisteminin bitmek tükenmek bilmeyen hırsını konuşmayı sürdüreceğimiz bir yıl olacak. Türkiye olarak, bu küresel gündemin içerisinde, pozitif büyüme ile birlikte, fiyat ve finansal istikrara yönelik 'değişim' sürecimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.