Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) gibi önde gelen uluslararası kuruluşlar, 2019'dan devrolmuş olarak, 2020'de de 'ticaret savaşları'nın, 'küresel iklim değişikliği tehdidi'nin, 'yıkıcı teknolojik gelişmeler'in ve 'büyük güçler arasında hegemonya savaşı'nın küresel büyümeyi, ticareti, üretimi, istihdamı ve 8 milyarı aşan dünya nüfusunun günlük hayatını etkilemeye devam edecek 4 büyük ve uzun soluklu risk, tehdit başlığı olmaya devam edeceğini öngörmekteler.

Uluslararası kuruluşların 2020'ye yönelik beklentilerine dayalı raporların satır aralarında öne çıkan en önemli gündem başlıklarından birisini de 'küresel adaletsizlik' konusu oluşturmakta.

Küresel ölçekte, servetin, beslenme imkanlarının, suyun dağılımı ve kullanımı; doğal kaynaklara eşit ölçüde ulaşma noktasında, artan bir 'dengesizlik' ve 'adaletsizlik' öne çıkıyor. Söz konusu 'eşitsizlik' ve 'adaletsizlik'e sağlık hizmetlerini, iklim değişikliği sorununu, başta ABD yönetimi, önde gelen ülkelerin, okyanusları, atmosferi, toprağı en çok kirletenlerin duyarsızlığını da ekleyebiliriz.

2020, tüm bu 'adaletsizlik' ve 'eşitsizlik'lerin ortasında, dünya ekonomisinde ticaret savaşlarını, kur savaşlarını, dev şirketlerin küçükleri yutmaya çalıştığı kartelleşmeleri, Brexit'i ve Avrupa Birliği'nin geleceğini, NATO'nun geleceğini, dünya çapında siber güvenlik saldırılarını, küresel ölçekte tüketicilerin keyifsizliğini, reel sektördeki karlılık sorununu ve dünya genelinde bankacılık sisteminin bitmek tükenmek bilmeyen hırsını konuşmayı sürdüreceğimiz bir yıl olacak.

2019 yılı sonu itibariyle 260 trilyon dolara yaklaşması beklenen ve küresel milli gelirinin 3 katına ulaşan 'küresel borç sarmalı'da öncelikli gündem maddelerinden birisi olmayı sürdürecek.

Dünyanın önde gelen ekonomistleri, dünya ekonomisinin önde gelen ülkelerinin küresel sistemdeki sorunları kısa vadeli kamu maliyesi, yani bütçe tedbirleri ve genişletici para politikaları ile; yani, günü kurtarmaya yönelik geçici tedbirlerle ötelemeye kalkmaları halinde, dünyanın on yıllar boyunca daha büyük sıkıntılara sürüklenmesinden endişe duymaktalar. 2020'yle ilgili bir başka endişe, küresel ticaret ve kur savaşlarının ne zaman son bulacağına dair belirsizliğin sebep olduğu endişeye bağlı olarak, ekonomik görünümün de aralıksız bozulması.

Buna rağmen, 2019 riskli varlıkların en çok kazandırdığı yıllardan biri olarak tarihe geçmeye aday.

Yani, küresel finans sistemi profesyonelleri, buzdağına çarparak batan Titanik'te son dakikaya kadar müzik çalan orkestra gibi, kurumsal ve bireysel yatırımcıları yatırıma davet etmeye çalışıyor. 2020 küresel emtia, bilhassa petrol ve altın fiyatlarını dikkatle takip etmemiz gereken bir yıl olacak.