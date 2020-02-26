Başta Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü; uluslararası tüm kuruluşlar ve küresel finans kurumları tarafından takip edilen 'Koronavirüs' başlığı, bilhassa 'epidemik', dünya genelinde bir salgın hastalığa dönüşme boyutu itibariyle büyük bir endişeye dönüşmüş durumda.

Dün sabah itibariyle Kovid-19 Virüsü bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 80 bini geçmişti. Bu rakamın doğal olarak 77 bin 658'i krizin doğduğu Çin anakarasında, 81'i Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, 10 hasta da Makau Özel İdari Bölgesi'nde tespit edilmiş durumda. Tayvan'da da 30 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Bu rakamları, Japonya 850, Güney Kore 893, İtalya 229, Singapur 89, İran 61, ABD 35, Tayland 35, Avustralya 23, Malezya 22, Vietnam 16, Almanya 16, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, Fransa 12, Kanada 11, Hindistan 3, Filipinler 3, Kuveyt 3, Rusya 2, İspanya 2, İsrail 2, Amman 2, Bahreyn 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, Afganistan 1 ve bu yazıyı kaleme aldığımız dakikalarda gelen 1 teşhis edilen vaka ile Hırvatistan takip ediyor. Kovid-19 salgını nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 663, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 16, Japonya'da 4, Güney Kore'de 8, İtalya'da 7, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da birer kişi ne yazık ki hayatını kaybetti.

Bu kadar farklı ülkelerde yaşamını yitiren insan sayısı, ticari ve turistik amaçla seyahat eğilimini, dünyanın her noktasındaki uluslararası fuarları, karnavalları, spor müsabakalarını; neredeyse tüm etkinlikleri vurmuş durumda. Bu nedenle, uluslararası ekonomi kuruluşlarının ve finans kurumlarının 'Koronavirüs' krizinin dünya ekonomisi ve küresel ticaret üzerindeki muhtemel etkisine yönelik tahminleri her geçen gün daha kötüye gidiyor. Pek çok uluslararası kuruluş Çin'in 2020 büyümesine yönelik yüzde 4 ile 2,5 arasında yeni revize tahminleri paylaşmaya başladılar; ki söz konusu büyüme tahminleri Çin ekonomisi için son 31 yılın en kötü oranları anlamına geliyor.

Uluslararası havayolu endüstrisinden başlayarak, dünya sermaye piyasalarında, pek çok sektöre yönelik hisse senetlerinde ortalama yüzde 10 ile 15 arasında bir gerileme söz konusu. Borsa İstanbul da düne iyi bir performansla başlamış olmasına rağmen, Tahran-İstanbul seferini yapmakta olan bir uçağın Esenboğa'ya zorunlu iniş yapması ve uçaktaki tüm yolcu ve mürettebatın karantinaya alınması ise, koronavirüsün küresel piyasalardaki 'salgın' etkisinden nasibini aldı.

Küresel merkez bankaları üzerinde, virüsün sebep olduğu 'kötümserlik salgını' nedeniyle, faiz indirmeleri ve parasal genişleme baskısı hat safhada. Bu nedenle, küresel altın fiyatları da para politikası adımlarındaki gevşemeden besleniyor, gözüküyor. Umalım ki, nisan ayında, havaların ısınmasıyla, 'Koronavirüs krizi' gündemimizden hızla çıksın.