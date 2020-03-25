Geçtiğimiz hafta açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' sonrasında değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklanan paketin 'dinamik' bir yapıya sahip olduğunu, paketin o anki mevcut içeriğinin 'koronavirüs salgını'nın küresel çapta sebep olduğu etkiden birincil düzeyde etkilenen sektör ve ekonomi alanlarını kapsadığını belirtmişti. Bakan Albayrak, bu doğrultuda, Ekonomi Yönetimi'nin süreci 'proaktif' olarak takip ettiğini hatırlatarak, küresel dalganın 'ikincil' ve 'üçüncül' düzeyde etkileri de dikkatle alınarak, paketin gerek duyulursa genişletileceğini ifade etmişti.

Nitekim, dün Bakan Albayrak'ın açıklamasıyla, geçen hafta açıklanan 'birincil' düzeyde etkilenen sektörlerin yanı sıra, 1.9 milyon gelir vergisi mükellefine de 'koronavirüs salgını' mücbir sebebiyle dönemi gelen vergi ödemesini öteleme imkanı sağlandı. Aynı zamanda, sağlık, mobilya, madencilik ve taş ocakçılığı, endüstriyel mutfak, araç kiralama ve basılı yayın-matbaacılık sektörleri de destek kapsamına alındı. Bu kritik adım, bu dönemde, kamuya ödemeleri gereken yükümlülüklerini yerine getirmede zorlanacak yüz binlerce firmamız için önemli bir 'nefes' anlamına geliyor.

Yüzbinlerce işletmemizin bir başka beklentisi ise, 'koronavirüs salgını' nedeniyle tüm dünyada alınan karantina ve 'ticareti durdurma' kararları nedeniyle, belirli coğrafyalara yapılan ihracatta gözlenen 'geçici' aksamalara bağlı olarak, bilhassa ihracatçımızın Eximbank'tan kullandırdığı reeskont 7,6 milyar dolarlık bir kredinin geri ödemesi ertelenirken ve vadeler uzatılırken, ihracat alacak sigortalarına yönelik olarak vade esnekliği ve vade uzatımlarında ek ücret talep edilmemesi imkanı sağlandı. Eş zamanlı olarak, kamu bankalarımız ve özel sektör bankalarımız da bireysel ve kurumsal müşterilerine 3 ay her türlü ödemelerini erteleme imkanını verdi.

Gelir ve kurumlar vergisi ödemelerinin 30 Nisan'a uzatılmasının yanı sıra, 'nafaka' alacakları dışında tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulması ve ihtiyati haciz kararlarının dondurulması; Hazine tahsisli taşınmazlar üzerindeki ticari işletmelerden kira bedeli alınmaması veya indirim yapılması; sağlık personeline en üst tavandan 1,2 milyar TL'lik performans ödemesi ile ek destek sağlanması; geçen hafta açıklanan 2 milyar TL'lik ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardım, bu çapta bir küresel krize karşı Türkiye Ekonomisi'ni korumak üzere, tüm para, maliye ve direkt kontrol politikalarıyla 'topyekun' ve 'etkili' bir süreç yönetildiğini teyit ediyor.

Bakan Albayrak'ın koordinasyonunda, Türkiye Ekonomisi'nin tüm paydaşlarının gözetildiği, holdinglerden esnafımıza, tüm ekosistemin kucaklandığı bir kapsamda, ekonomimize 'proaktif' destekler sağlanıyor. Virüsün yayılma sürecini de başarıyla durdurarak, 'normal'e hızlı bir şekilde döndüğümüzde, küresel sistemin 'vazgeçilmez güvenilir liman'ı olarak, bu süreci sağlıkta ve ekonomide 'proaktif' bir şekilde yönetmemizin meyvelerini hep birlikte toplayacağız.