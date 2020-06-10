Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) verileri, 'Kovid-19' öncesinde bile 155 milyon düzeyinde olan küresel ölçekteki işsiz sayısının bu yılın ilk yarısı sonunda küresel virüs salgını nedeniyle 195 milyona dayanabileceğine işaret ediyor. ILO'nun raporlarına yansıyan detaylar, 2020 yılında, küresel çapta iş saatlerinde yüzde 10,5 daralma yaşanabileceğine; 3 milyar 460 milyon düzeyindeki küresel istihdamın yüzde 87'sinin, yani 3 milyar çalışan nüfusun küresel virüs salgınından etkilendiği bir konjonktürde, 1,6 milyar işçinin geçim kaynaklarının tehdit altında olduğuna işaret etmekte.

ABD'den önde gelen Avrupa ülkelerine de sıçrayan 'George Floyd'un öldürülmesi'ne yönelik protestoların ana eksenini insan hakları ve 'Siyahilerin de yaşam hakkı vardır' (Black lives matter) sloganı oluştursa da, 'vandalizm'e de varan ölçüdeki yağlamaların ardında, bilhassa genç nüfustaki 'eğitimsizlik' ve 'işsizlik' isyanının etkisi göz ardı edilmemeli. ABD'de genç istihdamının yüzde 42'si en fazla bir lise diplomasına sahip veya eğitimi yarıda kalmış gençlerden oluşmakta. 18-24 yaş grubunda, 5.3 milyon genç, ABD'nin toplam genç nüfusunun yüzde 17'si olarak, büyük bir umutsuzluk içinde yaşıyor.

ILO'nun verileri, küresel virüs salgını başlamazdan önce, 2019 yılı sonu itibarıyla küresel düzeyde genç işsizliğin yüzde 13.6 seviyesinde olduğuna, dünya genelinde 267 milyon gencin ne bir işte çalışarak, ne de eğitim görerek, bir yaşam mücadelesi verdiğine işaret ediyordu. Küresel virüs salgınıyla birlikte, ağırlıklı olarak genç kadın çalışan nüfustaki kayıpla birlikte, dünya genelinde 29 yaş altı gençlerin yüzde 17'den fazlasının salgın başlayınca çalışmaya son vermek zorunda kaldı. Çalışmaya devam edebilenlerin çalışma saatleri ise ortalama 23 saat azaldı. ILO'nun anketine katılan genç kadınların yüzde 60'ı, genç erkeklerin ise yüzde 53'ü kariyerler konusunda 'belirsizlik veya korku' içindeler.

Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre, dünya çapında çalışan 178 milyon gencin yüzde 40'ı küresel virüs salgınından en fazla etkilenen otel ve restoran, yani ağırlama sektörlerinde istihdam edilmekteydi. Çalışan gençlerin dörtte üçü, dünya genelinde, hali hazırda 'kayıt dışı' işlerde çalışıyor. Bir başka cephede ise, yine ILO'nun verileri, uluslararası denizcilik faaliyetlerinde, gemilerde yaklaşık 200 bin denizcinin mahsur kaldığına, durumun çok sayıda personel için giderek kötüleştiğine; görev süreleri çoktan dolmasına rağmen, 200 bin mürettebatın 4 aydır evlerine dönemediğine; bir o kadar denizcinin de karada beklediğini gösteriyor.

Tüm bu tablo, ülkeler için gençlere yönelik 'çok yönlü mesleki eğitim'in, ülke çapında 'bilişim' bazlı eğitim kampanyalarının ve gençlere 'esnek çalışma imkânları' ile yeni fırsatlar sunulmasının, mal ve hizmet üretimi için yeni yatırım ve istihdam imkanlarının, ülkelerin sosyo-ekonomik refahı, toplumsal barış ve huzur açısından hayati öncelik taşıdığını teyit ediyor.