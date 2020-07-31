İlk kez 2015 yılının ocak ayında yayınlanan ve 2012 yılına kadar geriye dönülerek hesap edilerek, her ay düzenli olarak açıklanan Ekonomik Güven Endeksi, Tüketici Güven Endeksi ile birlikte, Türkiye Ekonomisi'nin öncelikli sektörleri olarak, imalat sanayinin nabzını tutan Reel Sektör Güven Endeksi'ni, Hizmet Sektörü Güven Endeksi'ni, Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi'ni ve İnşaat Sektörü Güven Endeksi'ni içinde barındırmakta. Ülke ekonomileri için mal ve hizmet üretimi ve arzı ile tüketimin nabzını birlikte tutmak adına, ekonominin 'arz ve talep güvenliği'ni yakından takip etmek adına kritik önemde.

İnşaat sektörü bugüne kadar ki en düşük endeks değerlerini 2020 yılının nisan ayında 44,7 puan ve 2019 yılı mayıs ayında da 49,8 puan ile görmüş durumda. Küresel virüs salgınının Türkiye Ekonomisi'ne etkilerini bertaraf etmek üzere, Ekonomi Yönetimi'nin aldığı tedbirler ve konut kredilerindeki fırsatlara bağlı olarak piyasadaki hareketlendirme, sektörün güven endeksini nisan ayından temmuz ayına neredeyse 2 katına, 87 puana taşımış durumda.

2013 yılının şubat ayından 2014 yılının ocak ayına kadar 100 puanın üzerinde seyrederek, Türkiye Ekonomisi adına güçlü bir performansa işaret eden endeks, o dönemde alınan 'ekonomiyi soğutma' tedbirleri nedeniyle, 2014 yılının şubat ayı ile 2015 yılının aralık ayında, sadece 4 ay 100 puanı geçebilmiş; 2016 yılının bütününü ve 2017 yılının ilk 4 ayını 100 puanın altında geçirmiş. ABD Yönetimi'nin talimatıyla Türkiye'ye karşı yürütülen 'döviz manipülasyonu' operasyonuyla 2018 yılının eylül ve ekim aylarında 78,1 ve 75,2 puana kadar gerileyen endeks, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın kararlı mücadelesi ve ekonominin koordinasyonundaki liderliğiyle, 2020 yılının şubat ayında 97,5'e ulaşarak 100 puana yaklaşmıştı.

Ancak, mart ayında tüm dünyayı etkisi altına alan küresel virüs salgınıyla, Ekonomik Güven Endeksi'nin nisan ayında 51,3 puana kadar gerilemesine şahit olsak da, Türkiye'nin virüs salgını dalgasını mal ve hizmet üretimini büyük ölçüde devam ettirmeyi başararak yönetmesi ve Ekonomi Yönetimi'nin çok yönlü ve etkili para, maliye ve direkt kontrol politikası tedbirleri sayesinde, temmuz ayında tekrar 82,2 puana getirmeyi başarmış durumdayız. Küresel ticarette gözlenen tüm sıkışmaya rağmen, Ekonomi Yönetimi'nin ihracatın sürdürülebilirliğine yönelik tedbirleri ve iç piyasadaki toparlama, imalat sanayinin Reel Kesim Güven Endeksi'ni 100 puana yaklaştırmış durumda.

Perakende ticaretin de 100 puana yaklaşması ve hizmetler ile inşaat sektöründeki toparlanma, sonbahara 'V' tipi toparlanmanın güçlü bir seyir ile devam edeceği bir tabloyla gireceğimizi teyit ediyor. Ağustos ve eylül aylarında, ekonomik güven endeksinin 100 puana yaklaşmasının reel sektöre iyi bir ciro ve kârlılık olarak yansıması da, hiç şüphesiz, istihdamın devamlılığına da katkı sağlayacaktır.