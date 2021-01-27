2020 yılı, küresel pandemiye bağlı olarak, e-ticaret için de adeta 'patlama' yılı oldu. Dünya genelinde 30 trilyon dolarlık bir hacme ulaştığı öngörülen e-ticaret, ülkeler arasında da e-ihracat olarak 1 trilyon dolarlık bir hacmi yakalamak üzere. Karantina ve kısıtlama tedbirleri, bir yıl içerisinde yaşam şeklimizi, alışkanlıklarımızı olağan üstü değiştirdi. Evde geçirdiğimiz zamanın adeta 2'ye, hatta kimi zaman 3'e katlanması, beraberinde ev tekstili ve dekorasyon ürünlerine yönelik olarak, yeme-içme kültürüne yönelik olarak, evde giyilen hazır giyim ürünlerine yönelik olarak, elektronik ürünlerden oyun yazılımlarına, teknolojik ve dijital ürünlere yönelik olarak adeta bir talep patlamasına sebep oldu.

Türkiye boyutlarında, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) 2020'de e-ticaretin 250 milyar TL hacmini geçtiğini, 2021'de ise 400 milyar TL'lik bir hacmi rahatlıkla yakalayabileceğini öngörmekte. 250 milyar TL, 2019'daki 190 milyar TL'lik e-ticaret işlem hacmi dikkate alındığında, 2020'de yüzde 65'lik artış çarpıcı. Market ve süpermarket kategorisinde 5 kat artış ise daha da çarpıcı. Pandeminin 2. ve 3. dalgasının detaylı olarak konuşulduğu bir dönemde, 2021'de e-ticarette en çok öne çıkan ürün kategorilerine yönelik olarak önemli bir değişiklik beklememek gerekiyor.



E-ticarette 'ev ekonomisi' tüyoları

E-ticaret kolay ve kullanışlı olduğu kadar, aynı zamanda tuzaklarla da dolu. Öncelikle, e-ticaretten alışveriş yaparken, alışverişinizi mümkün olduğu kadar 'taksitlendirmeyin!'. Taksitlendirme, bir süre sonra aile bütçesince karşılamanız mümkün olmayan bir borcu ve bu borç için bireysel kredi çekmenizi gerektiriyor. Bu nedenle, e-ticaretle alışverişin 'büyüsü'ne kapılmamak için, alışverişinizi mutlaka peşin yapın. İkincisi, alıştığınız bir e-ticaret sitesinden alışveriş yapmak ne kadar kolay gözükse de, yine de internette önce alacağınız ürünün en ucuz ve en hızla nereden temin edildiğini araştırın ve sonra alışveriş yapın.

Üçüncüsü, yakın gelecekte almayı düşündüğünüz ürünlerinin farklı e-ticaret sitelerindeki satış fiyatlarını ve satış koşullarını fotoğraflayın. Böylece, indirim dönemlerinde, söz konusu fotoğraflara geri dönüp, gerçek indiriminin hangi platformda olduğunu daha kolayca izleyebilirsiniz. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) tüketicilerin alışveriş yaparken mutlaka mesafeli satış sözleşmesi olup olmadığını kontrol etmelerini, satıcıdan mutlaka fatura talep etmelerini, e-ticaret platformunun web sitesinin SSL sertifikası olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Bir başka dikkat edilmesi gereken husus, mutlaka alış veriş esnasında 3D ekstra güvenlikli ödeme işlemini tercih etmek suretiyle, kredi kartıyla alışverişinizi fazladan güvenlik altına almanız ve bankanızın da bu sayede devrede olması. Bu süreç, Ticaret Bakanlığımızın liderliği ve desteğiyle, aynı zamanda KOBİ'lerimiz açısından hem iç pazar, hem de ihracat boyutunda çok önemli fırsatları da beraberinde getirecek. Bunu, dünyanın stratejik noktalarındaki Türkiye Lojistik Merkezleri ile milyarlarca dolarlık bir e-ihracata dönüştürebiliriz.