28 Şubat Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Türkiye'nin 2021 GSYH verileri ve GSYH büyüme hızı oranıyla ilgili hesaplarımızı, tahminlerimizi sürdürüyoruz. Şu ana kadar açıklanan 2021'in bütününü temsil eden sanayi üretim verileri, ihracat verileri üzerinden gerçekleştirdiğimiz tahminler, Türkiye Ekonomisi'nin 2021 yılında yüzde 11.3 ile 11.02 arasında bir büyüme oranı yakaladığını gösteriyor. Bu artış oranı, dünyanın önde gelen 45 önemli ülkesi ve OECD üyesi ülkeler arasında, İrlanda ile birlikte 2021'i en yüksek büyüme oranı ile bitirdiğimizi; G20 ülkeleri arasında ise yılı en yüksek büyüme oranı ile tamamlamış olduğunu gösteriyor. Ağırlıklı tahminim, 2021'i yüzde 11.2 düzeyinde bir büyüme ile tamamladığımız yönünde.

TÜİK 28 Şubat günü sadece 2021'in tüm verisini değil, öncelikle 4. çeyrek GSYH verilerini de açıklayacak. Bu çerçevede, 4. çeyrek GSYH büyüme oranı için en iyimser tahminimin yüzde 8.5 olduğunu; en kötümser tahminimin ise yüzde 6.65 olduğunu belirtmek isterim. Bununla birlikte, TÜİK tarafından açıklanacak olan 4. çeyrek büyüme oranı için tahmin aralığımı, yüzde 70 olasılıkla, yüzde 8.07 ile 7.36 arası olarak paylaşmak isterim. Tüm bu tahminler bir araya getirildiğinde dahi, tüm 2021 için GSYH reel büyüme oranı yüzde 11.31 ile 11.02 arası çıkacak gözüküyor. Kovid-19'un artçı etkileriyle, çok sayıda ülkenin hayli meşakkatli bir şekilde toparlandığı 2021'i, Türkiye'nin hayli yüksek oranda bir büyüme ile tamamlaması, üretim kapasitemizin ve üretim kabiliyetlerimizin ne kadar dinamik olduğu kanıtlıyor.

Gelelim TL ve dolar cinsinden Türkiye'nin GSYH'nın 2021'de hangi seviyeyi yakalamış olabileceğine. Hatırlarsanız, 12 Ocak'ta yayınlanan yazımda, 2021 için nominal, içinde enflasyonu da barındıran GSYH değeri için 7 trilyon 588 milyar 917 milyon TL düzeyinde bir tahmin paylaşmıştım. Bir önceki yüzde 10.5 tahminim sonrasında, 2021 için yüzde 11.2 olarak revize ettiğim 'yeni' reel büyüme oranı tahminim doğrultusunda, Türkiye'nin 2021 nominal GSYH için yeni tahminimin 7 trilyon 635 milyar 658 milyon TL olduğunu, dolar cinsinden ise 856,5 milyar dolar anlamına geldiğini ifade edebilirim. Bir önceki tahminimiz ise 851 milyar dolardı. Tüm bu tahminleri, hiç kuşkusuz ki TÜİK'in son derece detaylı veriyle hesaplanan GSYH deflatörüyle karşılaştırıldığında, çok kısıtlı veriyle yapıyoruz. Bakalım, 28 Şubat'ta açıklanacak olan resmi verilere ne kadar yaklaşmış olacağız.