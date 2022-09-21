9 Şubat 2021'de Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' Türk ve dünya kamuoyu ile paylaşıldığından bu yana, Milli Uzay Programı'nın bileşenlerine yönelik olarak önceki yıllarda başlamış olan çalışmalar arasındaki koordinasyon ciddi bir ivme yakalamış durumda. Dünyanın en saygın ve en önemli organizasyonlarından birisi olan 73. Uluslararası Uzay Yolculukları ve Astronotlar Kongresi'ne (IAC) çıkarma yapan Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) ve TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nün (UZAY) uzay alanında dünyanın önde gelen muhatap kuruluşları ile temasları, Türkiye'nin uzay programı konusunda kısa süre içerisinde kat ettiği mesafenin başarısı ve içeriği konusunda ciddi bir takdir toplamasını sağladı. 'Uzay Herkes İçin' (Space for All) temasıyla gerçekleştirilen 73. IAC Kongresi'nde, katılımcı ülkeler 'Aya Koloni' ve 'Mars'a Yolculuk' konularında da önemli detayları değerlendirdiler.

Türkiye açısından, 'Milli Savunma'da olduğu gibi, 'Milli Uzay Programı'nda da temel strateji güçlü bir 'kümelenme' ve 'uzay ekosistemi' oluşturmak. Bu nedenle, programın en önemli çalışma başlıkları, alanları arasında Türkiye'nin uzay sanayi ekosisteminin geliştirilmesi, Türk toplumu nezdinde 'uzay'a yönelik güçlü bir fakındalık oluşturulması ve Türkiye'nin genç beyinlerinin uzay alanındaki çalışmalara kazandırılması, 'uzay teknolojileri geliştirme bölgesi' oluşturulması, Türk Astronot ve Bilim Misyonu gibi kritik önemde başlıklar var. Ülkeler arasında, Mars öncesinde, Ay'a koloni kurulması yarışında, Türkiye bu yarışın da bir parçası olmak istiyor. Bu nedenle, Ay Programı kapsamında, Türkiye'nin insansız araçta kullanılacak milli ve özgün hibrit motoru ilk ateşlemesini yaptı. Çalışmalar kapsamında, Ay'a ilk sert iniş için 2023, yumuşak iniş için ise 2028 planlanıyor.

Bu sürecin en önemli adımlarından birisi ise, Türkiye adına uzaya ilk astronotumuzu göndermek. Bu konuda, IAC 2022 kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, TÜBİTAK UZAY Enstitüsü Müdürü Mesut Gökten ve DeltaV Uzay Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu ve Axiom Space CEO'su Michael Suffredini'nin katılımıyla, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için, ilk Türk astronotu uzaya göndermek üzere, Axiom Space ile TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) arasında imzalar atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Cumhuriyet'imizin 100. yılında gerçekleştirilecek insanlı ilk uzay görevi için, seçim süreci devam eden Türk uzay yolcusunun, ilk Türk astronotun eğitim ve uçuş hizmeti için Axiom Space ile iş birliği yapılacağını açıkladı.

Söz konusu anlaşmayla, 2023'de Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında, ilk 'Milli Uzay Görevi'nin gerçekleştirilmesine bir adım kaldı. Axiom Space, Türkiye'nin uzay araştırma yeteneklerini genişletme ve ulusal bir insanlı uzay programı oluşturma çabalarının parçası olarak, hem Türkiye'ye eğitim ve uçuş hizmeti verecek, hem de Türk uzay yolcusunun yer çekimsiz ortamda yapacağı bilimsel araştırmalara da olanak sağlayacak. Bu gelişme, uydu sistemleri konusunda olağanüstü ilerleme kaydetmiş olan Türkiye için 'uzay'da yeni ve güçlü bir aşamaya geçilmesi anlamına geliyor. Bir sözüm de 'kendini bilmezler'e. 'Ay'a Koloni' ve en az 6 ay sürecek 'Mars'a Yolculuk', ülkeler arasında 'uzaya uygun gıda' konusunda büyük bir yarışı tetiklemiş durumda. 'Türkiye uzaya kurufasulye mi gönderecek' diyerek kendine göre dalga geçtiğini sanan 'aklıevvel'lere, Türkiye'nin 'kurutulmuş gıda' ve uluslararası standartlarda paketleme becerisi olan onlarca ihracatçı firması ile, dünyada en iddialı 'uzay gıdası' üreticisi ülke olabileceğini hatırlatalım.