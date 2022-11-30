İlk kez, finans kurumlarının ekonomistleri ile ters yönde bir GSYH büyüme oranı tahmini sapması yaşıyorum. Gerek Anadolu Ajansı'nın anketine cevap veren ekonomistler, gerekse de GSYH büyüme oranı tahminlerini paylaşan araştırma merkezlerinin tahminleri bugün açıklanacak ve sizler bu satırları okurken çoktan da açıklanmış olabilecek bu yılın 3. çeyrek büyümesi için ağırlıklı olarak yüzde 3.9 ile 4.3 aralığında bir büyüme oranı tahminini kamuoyunun bilgisine sundular. Anadolu Ajansı'nın anketine katılan 15 ekonomist yüzde 3 ile yüzde 4.8 aralığında tahminler paylaşmışlar. Bu tahminlerin ortalaması ise yüzde 3.9'a geliyor.

Ben ise, yıllardır izlediğim metodolojiye bağlı olarak, yüzde 1 civarında bir 3. çeyrek büyüme hızı oranı tahmini hesapladım. Hatta, yüzde 70 olasılık ile hesapladığım tahminim yüzde 0.977. Ortalama yüzde 1 diyelim. Tahmin aralığımın dip noktası yüzde 0,952, tahmin aralığımın tepe noktası ise yüzde 1,065. Gerçekten büyük merak içindeyim; ekonomistler hangi sektörümüzde 2022 yılının temmuz- eylül döneminde tarihi bir sıçrama öngördüler ki, aynı çeyreği yüzde 1.36 oranında bir artışla tamamlayan sanayi sektörümüzün üzerine, diğer sektörlerimizin tarihi performansı sayesinde büyüme oranı yüzde 3.9 ile 4.3 arasında çıkacak. Neyi atladığımı açıkçası ben de merak ediyorum.

Örnek vermek gerekir ise, bir önceki Anadolu Ajansı 2. çeyrek GSYH büyüme oranı anketinde, ekonomistler yüzde 5.0 ile yüzde 8.2 aralığında tahminlerini paylaşmışlar ve bu tahminlerin ortalaması da yüzde 7.3 büyüme oranına gelmiş. Nitekim, TÜİK, 2. çeyrek büyüme oranı verisini yüzde 7,58 olarak açıkladı. 2022'nin ilk çeyrek büyümesi için benim tahminim yüzde 7,2 idi. Anadolu Ajansı'nın 1. çeyrek tahmin anketinin ortalaması da yüzde 7,2 idi. Yani, tahmin hesaplarımız aynıydı. İlk çeyrek anketinde tahminler yüzde 5,4 ile yüzde 8,1 aralığında yer alıyordu. Gerçekleşme de TÜİK tarafından yüzde 7,47 olarak açıklanmıştı. Bu defa, finans sektörü ekonomistleri ile ve araştırma merkezleri ile nasıl bu kadar birbirimizden saptık; bugün açıklanacak (hatta şu dakikalarda açıklanmış) veriler ile durumu anlamış olacağız.

İşin ilginci, yıllardır finans sektörü ekonomistlerinden zaman zaman daha yukarıda kalan tahminlerim önce eleştirilirdi; ardından tutunca da tebrik alırdım. Bu sayede, çok kaşarlı tost ve ayran kazandım. Ancak, bu defa, ben 3. çeyrek için yüzde 1 bir GSYH büyüme oranı tahmininde bulunur iken, ekonomistlerin bu defa ben gerisinde kaldım. Umudum, 3. çeyrek büyümenin benim tahminim düzeyinde değil, ekonomistlerin tahminleri doğrultusunda yüzde 3,9 ile 4,3 oranında çıkması yönünde. Çünkü, bu düzeyde bir 3. çeyrek büyüme oranı performansı, yüzde 5 ile 5,4 oranı aralığındaki yıl sonu büyüme oranı tahminlerini yukarı doğru revize edecektir. Nitekim, benim de tüm 2022 için büyüme oranı tahminim yüzde 5,4. Ekonomistlerin yıl sonu için tahmin aralığı ise yüzde 4,5 ile yüzde 5,7 arası. Bakalım, 3. çeyrek büyüme bizi nasıl şaşırtacak.