Hükümet yeni bir KHK yayınladı. Muhalefetin karşı çıktığı tartışılan düzenlemeyi şöyle gerekçelendiriyorlar:

"15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasına destek veren vatandaşların cezai yaptırımlarla karşılaşmasını engellemek."

Öncelikle şunu söyleyelim. Demokratik ülkelerde sokağın güvenliğini, asayişini vatandaş değil, görevi yasalarla tanımlanan güvenlik güçleri sağlar...

Durumdan vazife çıkartıp anayasaları ve yasaları çiğneyen resmi üniforma giymişse, fiili durum yaratmışsa, yani tuz kokmuşsa... Bu durumda demokrasiyi koruma görevi tüm vatandaşlara aittir.

Bu yüzden, hukuku ve anayasayı ihlal ederek seçilmiş siyasi iktidarı devirmek için sokağa çıkanı durdurmak, yasaların yüklediği bir eylem olmasa bile, her demokratın sonuçlarını göze alıp yüklenmesi gereken ödevidir.

Burada da dünyanın her yerinde de...

Tarihte de bugün de...

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