Haberler > Melih Altınok > Toplumsal uzlaşıyı sağlayacak yeni KHK önerim var!
MELİH ALTINOK
27 Aralık 2017, Çarşamba MELİH ALTINOK

Toplumsal uzlaşıyı sağlayacak yeni KHK önerim var!

Hükümet yeni bir KHK yayınladı. Muhalefetin karşı çıktığı tartışılan düzenlemeyi şöyle gerekçelendiriyorlar:
"15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasına destek veren vatandaşların cezai yaptırımlarla karşılaşmasını engellemek."
Öncelikle şunu söyleyelim. Demokratik ülkelerde sokağın güvenliğini, asayişini vatandaş değil, görevi yasalarla tanımlanan güvenlik güçleri sağlar...
Durumdan vazife çıkartıp ları ve yasaları çiğneyen resmi üniforma giymişse, fiili durum yaratmışsa, yani tuz kokmuşsa... Bu durumda demokrasiyi koruma görevi tüm vatandaşlara aittir.
Bu yüzden, hukuku ve anayasayı ihlal ederek seçilmiş siyasi iktidarı devirmek için sokağa çıkanı durdurmak, yasaların yüklediği bir eylem olmasa bile, her demokratın sonuçlarını göze alıp yüklenmesi gereken ödevidir.
Burada da dünyanın her yerinde de...
Tarihte de bugün de...

***
Dolayısıyla, bir daha olsun, bu halkın gözünü kırpmadan, suratında hangi maske olursa eli silahlı zorbaları yine çıktıkları yere postalayacağından kimsenin şüphesi olmasın!
Peki, sol şeridi işgal eden ülkenin ana muhalefet partisi ve ilişikleri niçin bu devrimci demokrat ödevi bir "suç" sayıyor...
Siyasi mirasını gasp ettikleri Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni ağızlarından düşürmedikleri halde... Nasıl bir mantıkla o hitabede işaret edilen dâhili ve harici bedbahtlara karşı direnen yurtseverlere sahip çıkılmasın diye uğraşıyorlar?
Hangi gerekçeyle sivil siyasetin vatandaşa karşı borcunu ödediği düzenlemenin geri çekilmesini istiyorlar?
çıkarmış!
Siz söyleyin, iç savaştan korkan, hukuku ve demokrasiyi rafa kaldırıp sivil avına çıkan, sokağı karıştıran darbecileri, teröristleri korkutan düzenlemeden rahatsız olur mu?
***
Sözü uzatmayalım, hükümetten kafalardaki soru işaretlerini giderecek tüm açıklamalar yapılmışken...
"Kalıcı olur" kaygıları, söz konusu yasanın sadece 15 Temmuz'un bastırılması sürecini kapsadığı vurgulanarak giderilmişken...
Üstelik de, 'cülerin, darbecilerin 'da vatanı, demokrasiyi ve laikliği koruyanlara "yargılanacaksınız" diye tehdit savurduğu bir ortamda...
Harekete geçmiş ve geçecek darbecilere, FETÖ'cülere gözdağı veren bu düzenlemeye karşı olan en naif ifadeyle postal yalayıcıdır... Gaflet ve dalalet içindedir.
Ama yine de "Darbe sever de olsalar bir arada yaşıyoruz, toplumsal uzlaşı şart" diyorsanız bir önerim var.
Örneğin, söz konusu KHK'ya FETÖ'cülerden sonra en çok karşı olan Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanlarından Fatih Gürsul dün FETÖ'den hapis cezasına çarptırıldı... Danışmanın telefonunda ByLock bulunduğunu da unutmayalım.
Diyorum ki, "eski danışmanları FETÖ'cü çıkan siyasilere belli bir süre için yargı muafiyeti sağlayan bir KHK çıkartılsa...
Acaba Kemal Bey'in ve danışmanları sürekli FETÖ'cü çıktığı için bir hal olan eskisiyle yenisiyle "AKP'lilerin kaygıları" bir nebze de olsa giderilebilir mi?
En azından güleriz be!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
YAZARA MAİL GÖNDER
BİZE ULAŞIN