Ali Koç'un tempoyu artırmasıyla Fenerbahçe başkanlık seçimleri kızışıyor.

Koç dün de kulübün Yüksek Divan toplantısında Şekip Mosturoğlu'nun sahte Twitter hesaplarıyla ilgili iddiasına cevap verirken işi 3 Temmuz komplosuna getirdi:

"3 Temmuz'dan sonra kaçtığımı ima etmeniz... Ayıp ya. Sakın ha sakın benim 3 Temmuz'dan sonra kaçtığımı ima etmeyin. Asıl vefasızlık budur. Ayrıldıktan sonra da elimden geleni yapmaya çalıştım. Sonra şartlar değişti, aday oldum."

Tartışmanın kendisi ayrı konu...

Ancak "tango yapmak iki kişiliktir" diyerek Aziz Yıldırım'a başkan adaylığını açıkla mesajı gönderen Ali Koç, dansı 3 Temmuz pistine taşırsa işi zor.

Zira konu hapis ve tehdit de dahil bedel ödemek ve takımı bırakmamaksa sanırım kimse bu konuda Aziz Yıldırım'la yarışamaz.

Muhtemel Yıldırım da, sizinle en çok bu pistte dans etmek isteyecektir, değil mi Ali Bey?

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İYİ HABER ALAN KAYNAKLARA YAKIN KAYNAKLAR...



Son dönemlerdeki ruh halimizi en iyi yansıtan kare Anadolu'da bir kahvehanede kaydedildi.

Masalar birleştirilmiş. Üzerlerinde, çaylar, çekirdekler...

Gözler, duvara asılmış bir Türkiye-Suriye sınırı haritası önünde Afrin harekâtının ayrıntılarını anlatan abide... Şurası rejim bölgesi...

Şurası askerin PKK-YPG ile göz göze geldiği yer... Bu bölgenin hava sahasını Ruslar koruyor... Bu dağ stratejik öneme sahip...

Muhtemelen televizyondan gördüklerini anlatıyor vatandaş. Bunu küçümsemek için söylemiyorum elbette.

İşinde gücünde insanlar... Onca gündelik sıkıntı içinde ülkelerinin sınır ötesi harekâtta olmasını kendilerine dert etmişler. Ellerinden geleni yapıyorlar işte... Eksik olmasınlar, çok sevdik kareyi.

Meselem, bir gazeteci, televizyoncu olarak o "televizyonda görülenler!"

Mesela en çok boy gösterenlerden biri... Geçen referandumun sonucunu "yanlış ölçme" başarısını gösteren tek anket firması sahibi! Ancak her nasılsa Afrin'deki askeri operasyonların tüm teknik ayrıntılarına vakıf. Sıradaki operasyonun nereye yapılması gerektiğini, dahası yapılacağını biliyor!

Bir diğeri televizyondan arda kalan zamanlarını "dükkanında" geçiren bir "esnaf..." Ama vatandaşa, sonuçları hayati olan bu operasyonla ilgili "kesin" bilgiler aktarıyor. Nerden biliyor? "Sahada iyi haber alan kaynaklara yakın kaynakları" varmış da oradan!

Ondan sonra gelsin, bu uzmanlara ipiyle inilen kuyuda çocuklara bile eğlence konusu olan fake haberler...

Bence en azından kahvehane toplantılarında kapatın televizyonları da...

Bu zamane ekran simsarları, komplo teorisyenleri, atanmamış James Bond'ları her zor durumda doğru tavır almanızı sağlayan aklınızı, sağduyunuzu zedelemesin.

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MÜGE YAPAR!



Yıllardır çok başarılı bir gazetecilik, televizyonculuk performansı sergileyen Müge Anlı okuma yazma seferberliği başlattı.

Yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da destek isteyen Müge eminim ki bu işin üstesinden de gelecek.

Yanındayız Sevgili Müge, çünkü yine bam teline dokundun.