Zamanla kelimelerin, kavramların anlamları mı değişiyor yoksa biz mi bilemiyorum?

Örneğin daha gençken, mesela on yıl önce anlamlı bulduğum kavramları bugün eğreti görüyorum.

Bunu büyümekle izah edebiliriz belki.

Ama sanırım kelimeler, tanımlar da rahat durmuyor...

Onların da içeriği konjonktüre uygun olarak daralıyor, açılıyor, hatta bambaşka bir şey oluyor.

Değişmeden, bugünkü yaygın kullanılışlarıyla birkaçını kaydedeyim de, ilerde bugünleri anlamama ve daha az şaşırmama faydası olsun.

Antimilitarizm: Devletin savunma faaliyetlerine karşı çıkıp, devlet olmaya çalışan illegal yapıların silahlanmasını savunmak.

Barış: Daha güçlü savaşmaya, etkili terör eylemleri yapmaya, daha çok insan öldürmeye hazırlanan örgütlere tanınması gereken asgari zaman aralığı.

Savaş: Devletin vatandaşın can güvenliğini sağlamak üzere anayasada tanımlanmış ödevlerinin tümünü yerine getirmesi.

Emperyalizm:

ABD'nin dünyadaki, özellikle Ortadoğu'daki yayılmacı faaliyetlerine, işgallerine, darbe tertiplerine karşı çıkan yurtsever görüş.

Terörist: Seküler bir örgüte üye olmadığı halde illegal şiddet eylemleri yapan.

Parti: Halkın seçeceği adaylarını silahlı kanadının belirlediği etnik milliyetçi oluşum. (2) Çoğunlukla hafta sonları yapılan, siyaset konuşulup dağıtılan gece etkinliği, partileme...

Milliyetçilik: Kürtler dışındaki etnik grupların yaptığı ırk, kültür, dil övücülüğü.

Not: Çalışmada ağırlıklı olarak 'Cihangir ağzı' temel alınmıştır. Devamı gelecektir...

***

FIKRA GİBİ GERÇEK



Şarkıcı İrem Derici 1. Geleneksel bir ödül töreninde sahneye çıkıp, iyileştiğini anlatmak için "Eşek cennetine gittim geldim" demiş.

Kendisine ödül veren Meclis Başkanı İsmail Kahraman da tepki göstermiş.

Demiş ki;

"İrem Hanım'ın bir sözünü değiştirmemiz gerekiyor.

Cennet cennettir, eşeklerin cenneti olmazzzz..." İrem Derici bu, boş durur mu yapıştırmış cevabı:

"Bana eşek gözlü derlerdi de o yüzden." Yok, fıkra değil, dün büyük gazetelerin hepsinde ilk haberdi. Derici'nin gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamalar elden ele gezdi...

Bu arada "eşek cenneti" halk ağzında kodes anlamında da kullanılır.

Yani yanlış anlaşılacak, dini inançlara hakaret içeren bir durum yok ortada.

Ama sanırım bugünlerde her şeyi yanlış anlamaya çok müsaidiz.

İstiyoruz ki herkes bizim gibi olsun, istediğimiz gibi konuşsun...

Olmaz! İnanın olursa da hiç tadı tuzu olmaz.

Biraz sakin...