E-devlet uygulamasının hizmete soktuğu alt soyağacı araştırması müthiş ilgi görüyor.

Site yoğun ilgiden dolayı sıkça kilitleniyor.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre 15 milyona yakın vatandaş soyunu araştırmak için bu siteye girmiş!

Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde kullanıma açtığı "şehit tespit projesi" de aynı ilgiden nasibini alıyor.

Hafta sonu, ta 1800'lü yılları kapsayan projeye girip sülalesinde şehit var mı diye öğrenmek isteyenler izdiham yarattılar...

Öncelikle, pek de eğlenceli olmalarını beklemediğimiz ilgili bakanlıkları "zamanın ruhunu" yakaladıkları için tebrik etmek lazım.

Zira başta siyasiler olmak üzere, "insana dokunmak" isteyen herkesin dersler çıkartacağı bu pratik, doğru bir kolektif bilinçaltı okumasının ürünü.

O halde soralım... Vatandaşın geçmişine dair bu yoğun ilgisinin sebebi ne olabilir?

Ve tabii ki hala bu siteye girmediğini söyleyip ardından "girmeyeceğini ekleyip ahalinin ilgisini küçümseyen cool'larımızın ilgisizliğinin nedeni de tartışma konusu...

Merak etmeyin yazı "milliyetçilik yükseliyor" klişesiyle ya da "bir millet tarihini arıyor" ajitasyonuyla bitmeyecek.

Zaten dünyanın her yerinde bu tarz soy araştırmaları moda. Daha zengin olanlar zaten parasını verip şecerelerini çıkarttırıyorlardı. Şimdi devlet bu işi parasız yapıyor, o kadar.

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