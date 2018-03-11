Adına "bilgi çağı" dediğimiz günümüzde bilgiye ulaşmak, "geçen çağa" göre daha zor.

Ancak beklenildiği gibi bu karartma bilgi "saklamayla" sağlanmadı. Tam aksine, iletişim araçlarının çeşitlendirilmesi, mekânla bağlarının kopartılması kısacası enformasyonun kontrolsüz şekilde serbest bırakılmasıyla mümkün kılındı.

Artık insanoğlu öyle yoğun bir enformasyon sağanağı altında ki, bilgi damlasını algılaması şanstan başka bir şey değil!

Zihnimizin depolama ve meşgul olma kapasitesinin sınırları belliyken, her an talep etmediğimiz konular hakkında bile enformasyona maruz kalıyoruz.

Yani internette gezerken ya da Twitter kullanırken sormadan cevap alıyoruz.

Yüksek doz ve sürekli tekrar da gerçeklik algımızı bozuyor.

Bir süre sonra, bizzat şahit olduğumuz olaylarla ilgili bile farklı veriler aldığımızda önce kendi zihnimizi sorgulayacak hale geliyoruz.

Hipnoz olmuş gibi geziyoruz...

Tonla malumat sahibi ancak bilgiden uzak. Üstelik hangi bilgiyi aradığını bilmeden...

Pardon biz zombi diye neye diyorduk? Trol'den farkı neydi?

***

***

durumda. Yo yalnızcaaçısından değil..."Bilginin serbest dolaşımı," "özgürlük çağı" gibi söylemlerle...de bu oyunun sarpa sardığının farkındalar.Güvenilirliklerini arttırmak için bugünlerde yine bahar "temizliğine" soyundular. Güya sahte hesapları kapatıyorlar. Ama yine demal ettiklerialıcı bile bulamıyorlar...Çünküdönüşmüş durumda "ellerininaltındaki güç."Ben söylemiyorum...(MIT) tarafından yürütülenbir araştırmanın sonucu bu.yayınlanan araştırmada,Twitter'da paylaşılma ihtimalininolduğu sonucuna varılmış.haberlerin, doğru haberlere kıyasla Twitter'da çok daha hızlı yayıldığı ve çok dahagörülmüş.içerisinde bin 500 kullanıcıya ulaşırken,aynı kitleye ulaşması için gereken süre iseYine araştırmaya göreulaşıyor.Enseyi karartmayın...şairin dediği gibifalan sürmeyecek.Yolun sonu görünüyor.Tavsiyem,fazlakaptırmayın kendinizi.Sosyal medyada yarattığı...Arkadaşlarıyla, sevgilisiyle, rakibiyle ve hatta kendisiyleikinci ve asıl kişiliği olaniçinse ne yazık ki çok geç.Zira insanlıklarına geri dönemeyecek kadar