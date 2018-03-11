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MELİH ALTINOK
11 Mart 2018, Pazar MELİH ALTINOK

Öyle bir yalana inandırdılar ki bizi...

Adına "bilgi çağı" dediğimiz günümüzde bilgiye ulaşmak, "geçen çağa" göre daha zor.
Ancak beklenildiği gibi bu karartma bilgi "saklamayla" sağlanmadı. Tam aksine, iletişim araçlarının çeşitlendirilmesi, mekânla bağlarının kopartılması kısacası enformasyonun kontrolsüz şekilde serbest bırakılmasıyla mümkün kılındı.
Artık insanoğlu öyle yoğun bir enformasyon sağanağı altında ki, bilgi damlasını algılaması şanstan başka bir şey değil!
Zihnimizin depolama ve meşgul olma kapasitesinin sınırları belliyken, her an talep etmediğimiz konular hakkında bile enformasyona maruz kalıyoruz.
Yani te gezerken ya da kullanırken sormadan cevap alıyoruz.
Yüksek doz ve sürekli tekrar da gerçeklik algımızı bozuyor.
Bir süre sonra, bizzat şahit olduğumuz olaylarla ilgili bile farklı veriler aldığımızda önce kendi zihnimizi sorgulayacak hale geliyoruz.
Hipnoz olmuş gibi geziyoruz...
Tonla malumat sahibi ancak bilgiden uzak. Üstelik hangi bilgiyi aradığını bilmeden...
Pardon biz zombi diye neye diyorduk? Trol'den farkı neydi?

***
Ama iş çığırından çıkmış durumda. Yo yalnızca biz ayakta uyutulanlar açısından değil...
"Bilginin serbest dolaşımı," "özgürlük çağı" gibi söylemlerle aklımızı alan yeni çağın internet dâhisi gençleri... Zuckerberg'ler, "Jack"ler de bu oyunun sarpa sardığının farkındalar.
Güvenilirliklerini arttırmak için bugünlerde yine bahar "temizliğine" soyundular. Güya sahte hesapları kapatıyorlar. Ama yine de "Çok ucuza" mal ettikleri dev şirketlerine alıcı bile bulamıyorlar...
Çünkü yalanın gerçeğe göre altı kat daha hızlı yayıldığı birer mecraya dönüşmüş durumda "ellerinin altındaki güç." Ben söylemiyorum...
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından yürütülen bir araştırmanın sonucu bu.
Science'da yayınlanan araştırmada, doğru olmayan haberlerin Twitter'da paylaşılma ihtimalinin doğru haberlere göre yüzde 70 daha fazla olduğu sonucuna varılmış.
Yalan haberlerin, doğru haberlere kıyasla Twitter'da çok daha hızlı yayıldığı ve çok daha uzak coğrafyalara ulaşabildiği görülmüş.
Bir yalan haber 10 saat içerisinde bin 500 kullanıcıya ulaşırken, doğru haberlerin aynı kitleye ulaşması için gereken süre ise 60 saatmiş.
Yine araştırmaya göre yalan bilgi, doğru bilgiye kıyasla ortalama olarak yüzde 35 daha fazla kişiye ulaşıyor.
***
Enseyi karartmayın...
Bizi gerçek olduğuna inandırdıkları yalan şairin dediği gibi bir ömür falan sürmeyecek.
Yolun sonu görünüyor.
Tavsiyem, bir süre sonra nasıl bu kadar teslim olduğumuza şaşacağımız sanal mecralara fazla kaptırmayın kendinizi.
Sosyal medyada yarattığı trol hesabıyla bütünleşen...
Arkadaşlarıyla, sevgilisiyle, rakibiyle ve hatta kendisiyle hayatta göremediği hesapları, ikinci ve asıl kişiliği olan trol kimliğiyle kapatmaya çalışan modern zombiler içinse ne yazık ki çok geç.
Zira insanlıklarına geri dönemeyecek kadar bozuldular.

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