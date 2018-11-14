Kendini Kemalist olarak tarif edenler, ideolojilerinin, ülkede bir din devleti kurulmasına engel olduğunu savunuyorlar.

Bu işe katkıları ne kadardır bilemem ama laikliği, inanç özgürlüğünün en mantıklı garantisi kabul eden biri olarak hedeflerini yerinde bulduğumu söyleyebilirim.

Zira resmen "din devleti" olan İran'da, Suudi Arabistan'da veya İsrail'de yaşayan yurttaşların halini biliyorum.

Zamana direnip, "bir din" üzerine kurulan bu devletlerin hiçbirinde özgürlükten eser yok.

Yalnızca inançsızlar ya da devletinkinden farklı bir dine inananlar için değil... Bir paradoks, çelişki gibi gelebilir ama bu ülkelerde "resmi" kabul gören dinin mensupları da esaret altında!

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