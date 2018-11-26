Fransızlar sokak eylemlerini, grevi falan severler. Zaten bu "işlerin" patenti de ellerinde sayılır.***Fransa
Yeni bir çağ başlatan Fransız ihtilali... Engels'in tarifiyle ilk "proletarya diktatörlüğü" olan ancak 72 gün süren Paris Komünü...
Türkiye de dahil tüm ülkelerin asi gençlerini etkileyen, Sartre'ların önde gittiği meşhur 68 Mayıs'ı...
Hepsi Fransızların eseri ve onlar da diğer "geleneklerine" olduğu gibi bu pratiklerine de çok bağlılar. Üstelik nerede olurlarsa olsunlar!
Çocuklarını İstanbul'daki Fransız okulu Papilion'a gönderen bir arkadaşımın tatil planı yaparken öğretmenlerin "geleneksel grev" gününü beklediğini biliyorum.
Şartlar ne olursa olsun o grev her sene yapılacak yani. Bayram gibi bir şey...
şehirleri bugünlerde yine hareketli.
Hükümetin akaryakıta yaptığı zammı
gerekçe gösteren eylemciler
sokakları yakıp yıkıyorlar, polisle çatışıyorlar.
Eylemler yalnızca Paris
'le sınırlı değil.
Dalga dalga her kente yayılıyor.
Görüntüler felaket... Ülkenin o güzelim sokaklarından sökülüp kafe önlerinde istiflenmiş kaldırım taşlarının, gaz maskeli eylemcilerin, yakılan arabaların ve tabii ki fena girişen polislerin
görüntüleri geliyor.
Sokak eylemlerinin lokomotifi ise "Sarı Yelekliler
" diye anılıyor.
Öne çıkan bir liderleri yok
. Kolektif bir hareketmiş. Üzerine, daha çok işçilerin giydiği naylon sarı yeleği geçiren, hareketin doğal bir üyesi
oluyor.
Anketlere göre, oyu yüzde 25'lere düşen Macron'un
aksine Sarı Yelekliler sağ seçmenden
de sol seçmenden
de
destek görüyorlar.***
Fransa'da yaşananları izleyen Türklerin aklındaysa Gezi olayları
var.
Haksız da değiller. Duran adamlar
, piyanistler, kırmızılı kadınlar
, kısacası tüm şablonlar
orada da var.
Kimileri ise Avrupa Ordusu
tartışmalarından ötürü eylemleri ABD
'nin örgütlediğini iddia ediyor.
Almanya ve Rusya ile birlikte Türkiye'deki Suriye zirvesine katılıp "Aynı zamanda ABD'yi de temsil ettiğini
" söyleyen Macron
'un çok sıkıştığı kesin. Eylemcilere "sağcı" yaftası vurması da bu telaşının göstergesi.
Zira bu dalganın, parlak ve gösterişli şehir merkezlerine
doğru adım adım
genişleyen gettolara
sıçraması halinde
durdurulması çok zor olacak. Çünkü iş etnik bir boyut
da kazanacak.
Avrupa'yı etkileyecek yeni bir Fransız ihtilaline
şahit olur muyuz, umutluyum
ama bilemiyorum. Fakat Sarı Yeleklilerin
Macron'a şimdiden sıkı bir Fransız öpücüğü
verdikleri kesin.