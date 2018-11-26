Fransızlar sokak eylemlerini, grevi falan severler. Zaten bu "işlerin" patenti de ellerinde sayılır.

Yeni bir çağ başlatan Fransız ihtilali... Engels'in tarifiyle ilk "proletarya diktatörlüğü" olan ancak 72 gün süren Paris Komünü...

Türkiye de dahil tüm ülkelerin asi gençlerini etkileyen, Sartre'ların önde gittiği meşhur 68 Mayıs'ı...

Hepsi Fransızların eseri ve onlar da diğer "geleneklerine" olduğu gibi bu pratiklerine de çok bağlılar. Üstelik nerede olurlarsa olsunlar!

Çocuklarını İstanbul'daki Fransız okulu Papilion'a gönderen bir arkadaşımın tatil planı yaparken öğretmenlerin "geleneksel grev" gününü beklediğini biliyorum.

Şartlar ne olursa olsun o grev her sene yapılacak yani. Bayram gibi bir şey...

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