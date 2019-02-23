Bulunduğumuz bölgede yönetimini serbest ve genel seçimlerle belirleme kabiliyeti olan nadir ülkelerdeniz. Neredeyse seçimsiz geçirdiğimiz yıl yok.

Dolayısıyla tecrübeliyiz. Görmediğimiz seçim taktiği kalmadı. Ama 31 Mart öncesi şahit olduğumuz tabloya şaşırmadan edemiyorum.

Sizin de kafanıza karıştığına eminim. Zira muhalefet cephesinde hangi adayın hangi partiden aday olduğunu kestirmek çok zor.

Mesela, rozet takmayı reddeden Mansur Yavaş seçime hangi partiden girdiğini neden açıkça, ağız dolusu ifade edemiyor?

Ya da "İYİ Parti'nin adayı Saadet Partisi listelerinden seçime girecek" türünden duyuruların sebebi ne?

FETÖ'nün gazeteleri kapatılmasın diye bedenini canlı kalkan yapan İdris Naim Şahin tepkiler üzerine İYİ Parti'den aday gösterilmeyince Saadet listesine giriyor. İyi hoş da iki parti ittifak yaptı. Bu durumda İP'li seçmen kime oy verecek? Temel Karamollaoğlu, Şahin'in geçmişini silmek için fetva mı verecek? Vs. vs.

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Sözünü ettiğim, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da gündemindeydi. Bu seçimde deçalışmaya başlayanMuğla'da şunları söyledi:...Zillet ittifakı kendiadaylarınınarkasında duramıyorlar.CHP, HDP vediğerleri... Bunların ittifakı ortada... Bizsizi sesinizden tanırız. Ne diyorlar AK Partive MHP'ye kaybettirecek yerlerde zilletittifakını destekleyeceğiz."Peki, bu ayak oyunları sandık başınagittiğindebulandırıpkafasını karıştırmaz mı?Bence bu soruna kafa yormalılar.Muhalefetteki bu karışıklıkta(DSP) göz dolduran bir netlikte dış kulvardan atağa kalktı.Millet ittifakındaSaadet,HDP ve İYİ Parti yükünü sırtlamamanınavantajını kullanıyorlar.gibi şansı yüksek adaylarla kalelerindeoluyorlar.Medyatik isimleri, dizi oyuncularını listelerine koyuyorlar.Dün de DSP'nin Gaziantep adayıiçindeyimiçindeyim; toplumun talebi üzerinediyerek iddialı açıklamalar yapıyordu.DSP'yi çıkartmış veÖcalan'ın yakalanmasının dalgasını arkasınaalıp iktidar ortağı olmuştu.Bakalım DSP bu seçimlerde bir başarı yakalayıp 2002'den beri muhalefettealabilecek mi?Olmaz olmaz demeyin. Cumhurbaşkanı adayı yaptığıderdinin başarı değil koltuk olduğunugösteren Kemal Kılıçdaroğlu'nun "özgülağırlığı" olan küskünlerini de unutmayın!yine seçim sonrasına"Affetmeyeceğim bir tek şey var; AK Parti'nin karşısında bir başka parti kurup da, onunla AK Parti ile mücadele etmeye yeltenmeleri affedilecek bir şey değildir."DSP, Abdüllatif Şener vakasını aklından çıkartmadan bugünlerde kapısını kilidini iyi kontrol etsin.