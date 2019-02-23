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MELİH ALTINOK
23 Şubat 2019, Cumartesi MELİH ALTINOK

Dış kulvardan DSP geliyor!

Bulunduğumuz bölgede yönetimini serbest ve genel seçimlerle belirleme kabiliyeti olan nadir ülkelerdeniz. Neredeyse seçimsiz geçirdiğimiz yıl yok.
Dolayısıyla tecrübeliyiz. Görmediğimiz seçim taktiği kalmadı. Ama 31 Mart öncesi şahit olduğumuz tabloya şaşırmadan edemiyorum.
Sizin de kafanıza karıştığına eminim. Zira muhalefet cephesinde hangi adayın hangi partiden aday olduğunu kestirmek çok zor.
Mesela, rozet takmayı reddeden Mansur Yavaş seçime hangi partiden girdiğini neden açıkça, ağız dolusu ifade edemiyor?
Ya da "İYİ Parti'nin adayı Saadet Partisi listelerinden seçime girecek" türünden duyuruların sebebi ne?
FETÖ'nün gazeteleri kapatılmasın diye bedenini canlı kalkan yapan İdris Naim Şahin tepkiler üzerine İYİ Parti'den aday gösterilmeyince Saadet listesine giriyor. İyi hoş da iki parti ittifak yaptı. Bu durumda İP'li seçmen kime oy verecek? Temel Karamollaoğlu, Şahin'in geçmişini silmek için fetva mı verecek? Vs. vs.

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Sözünü ettiğim gariplik, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da gündemindeydi. Bu seçimde de muhalefet liderlerinden ve partisinin adaylarından önce çalışmaya başlayan Erdoğan Muğla'da şunları söyledi:
"...Zillet ittifakı kendi yaptıkları işlerden utandıkları için adaylarının arkasında duramıyorlar. Parti amblemlerini koyamıyorlar. CHP, HDP ve diğerleri... Bunların ittifakı ortada... Biz sizi sesinizden tanırız. Ne diyorlar AK Parti ve MHP'ye kaybettirecek yerlerde zillet ittifakını destekleyeceğiz." Peki, bu ayak oyunları sandık başına gittiğinde seçmenin midesini bulandırıp kafasını karıştırmaz mı?
Şüphesiz!
Bence bu soruna kafa yormalılar.
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Muhalefetteki bu karışıklıkta Demokratik Sol Parti (DSP) göz dolduran bir netlikte dış kulvardan atağa kalktı.
Millet ittifakında ortanın solundaki seçmenin içine sinmeyen Saadet, HDP ve İYİ Parti yükünü sırtlamamanın avantajını kullanıyorlar.
Mustafa Sarıgül gibi şansı yüksek adaylarla kalelerinde CHP'ye alternatif oluyorlar.
Medyatik isimleri, dizi oyuncularını listelerine koyuyorlar.
Dün de DSP'nin Gaziantep adayı Celal Doğan "Ne Cumhur İttifakı'nın içindeyim ne Millet İttifakı'nın içindeyim; toplumun talebi üzerine halk ittifakının içindeyim" diyerek iddialı açıklamalar yapıyordu.
Ecevit, Baykal'a kaptırdığı CHP'nin içinden DSP'yi çıkartmış ve Öcalan'ın yakalanmasının dalgasını arkasına alıp iktidar ortağı olmuştu.
Bakalım DSP bu seçimlerde bir başarı yakalayıp 2002'den beri muhalefette CHP'nin doldurduğu yeri geri alabilecek mi?
Olmaz olmaz demeyin. Cumhurbaşkanı adayı yaptığı Muharrem İnce'yi İstanbul'a layık görmeyip derdinin başarı değil koltuk olduğunu gösteren Kemal Kılıçdaroğlu'nun "özgül ağırlığı" olan küskünlerini de unutmayın!
Bu arada Özgül ağırlık demişken, Bülent Arınç'ın, yine seçim sonrasına hazırlandıkları söylenen endişeli yandaşlara seslenişi de gözümüzden kaçmasın.
"Affetmeyeceğim bir tek şey var; AK Parti'nin karşısında bir başka parti kurup da, onunla AK Parti ile mücadele etmeye yeltenmeleri affedilecek bir şey değildir."DSP, Abdüllatif Şener vakasını aklından çıkartmadan bugünlerde kapısını kilidini iyi kontrol etsin.

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