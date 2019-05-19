Cumhuriyet Halk Partisi, Şarkıcı Murat Boz'a belediye başkan adaylarına yaptığı bağıştan ötürü teşekkür etmiş.

Genç şarkıcıya kızanlar var.

"Daha düne kadar sana yalaka diyenlerden aferin almak için takla atmaya utanmıyor musun" diyorlar.

Ama tabii politika, ülkenin kültür sanat hayatını teşkil eden diğer ünlülerimize olduğu kadar Boz'a da yabancı bir mecra olunca işlerin sarpa sarması normal.

Belli ki "akıl hocaları" Murat'ı böyle bir imaj revizyonuna ikna etmişler.

Referandumda "evet" dediği için başına gelmedik kalmayan sanatçıyı, radyo reklamı parasına Ekrem Müdafa'ya yardım yapmanın daha "rantable" olacağına inandırmışlar.

Sevgili Murat da yine "vur" deyince öldürmüş işte... Tutmuş, siyasi partilere bir yıl içinde en fazla 54 bin 566 TL yardım yapılabildiği halde CHP'nin adayına 100 binTL bağışlamış.

Parti yasal olarak sorun çıkmasın diye parasını iade edince de bu kez bacadan girmiş... Geri kalanı da annesi adına CHP'ye bağışlayıp "üstü kalsın" demiş.

Dahası Murat, İmamoğlu ile açtıkları 60-70 iftardan vakit bulup röportaj veren CHP'nin sol yanı Canan Hanım'dan öğrendiğimize göre, yaptığı yardımın kamuoyuna duyurulmasını bizzat kendisi istemiş!

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