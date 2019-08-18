İstanbul'u sel almış. İzlediğim görüntüler felaketti. Öyle ki Unkapanı altgeçidinde bir vatandaşın cansız bedeni bulunmuş!

Tabii bu sene yaz yağmurlarının herkes için farklı bir anlamı var.

Mesela kimileri için, İstanbul'un çiçeği burnunda Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk sınavı bu yağmurlar. Dün AK Partililer sosyal medyada başkanın bu ilk sınavdan kötü not aldığına dair mesajlar paylaşıyorlardı.

Elbette iki ay önce iş başına gelmiş yönetime karşı biraz daha toleranslıolmamız gerekir. Neticede kenti sel basmaması gerekli alt yapı çalışmaları zaman ister.

Ancak sanırım yeni başkanın bahtsızlığı İstanbul'daki ilk ciddi sınavının tatiline "denk gelmesi" oldu. İmamoğlu, yönetimini aldığı kenti sular seller götürürken, seçimin hemen öncesinde ve sonrasında da kaçma fırsatı bulduğu Bodrum'daydı.

Tabii ki bu iyi niyetli bir tespit.

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Daha kötü olan ihtimalse,, ertesi gün 16 milyonluk bir kente sel oluşturacak kadarÖyle ya, "havalar nasıl" sizin benim için sıradan bir soru olabilir, biriçin değil.Bodrum'da değil de İstanbul'da olsa geçirirdi ayağına sarı çizmelerini, sırtına turuncu yağmurluğu, kriz merkezini sokaktan yönetirdi. İsterse," mesajı verirdi...Bir ihtimal daha var, onu da sevgili Can Yücel'i yâd ederek söyleyelim: Ölmekten beter!Evet, ya da İmamoğlu..."Aman canım en fazla ne olabilir ki" diye düşündü.Hem, onunönemi yokmuydu? "" birbelediye başkanı nasıl yönetebilirdi ki şehri?Belli ki, İmamoğlu bu günlerdekendisine artı yazdığını,düşünerek bu denlidavranıyor.Kendi tercihi. Her siyasinin bir stratejisi var. Sonunda halkın karşısına çıkacak olan o.Bu arada İmamoğlu'na çok da haksızlık etmeyelim. İstanbullular selde çırpınırken BaşkanınNereden mi biliyorum?Birincisi İstanbul'un havası Bodrum'u da vuruyor. Burada da hava kapalı, denizin de tadı yok.İkincisi, henüz bir haber yok ama, muhtemelen yazı yazdığım şu saatlerde dekendisi.Sosyal medyadaki sel atışmalarındadiyerek başkanlarına destek çıkansöyleyelim;, Başkan.Moralinizi bozmayın, bir bakarsınız İstanbul'a dönünce güneş açmış!Kim tutar sizi? İstediğiniz yere gider